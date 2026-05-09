¿Qué retos plantea la sanidad del futuro? Todas las respuestas en InfoSalud

El próximo 14 de mayo, el Club INFORMACIÓN acogerá una nueva edición de «InfoSalud : La sanidad que viene», un encuentro concebido para reflexionar sobre la evolución del sistema sanitario y los grandes retos que marcarán su futuro más inmediato.

La jornada reunirá a profesionales del ámbito médico, responsables de gestión sanitaria y expertos en experiencia del paciente, con el objetivo de analizar hacia dónde avanza la sanidad en un contexto marcado por la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de mantener siempre a las personas en el centro de la atención.

El acto comenzará con una apertura institucional a cargo de Bernardo Valdivieso, secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación digital. A continuación, el Dr. Enrique de Madaria, coordinador de la Unidad Biliopancreática del Hospital Dr. Balmis y subdirector científico adjunto de ISABIAL, ofrecerá la ponencia inaugural. Su intervención abordará el papel fundamental de los profesionales sanitarios y cómo su crecimiento, formación y evolución impactan directamente en la calidad asistencial.

Tras la ponencia, tendrá lugar la mesa redonda «Excelencia en la experiencia del paciente», moderada por Victoria Ferrá. En ella participarán Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa; Verónica Zamora, responsable de Experiencia de Paciente del Hospital Quirónsalud Torrevieja; y Alejandro Cañamaque, director gerente de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar.

Durante el debate se analizará cómo se traduce la excelencia asistencial en la práctica diaria, qué papel desempeña la tecnología en la relación con el paciente, cómo se aplican la inteligencia artificial y las herramientas digitales en los hospitales, y de qué manera se puede equilibrar la rapidez, la accesibilidad y la atención personalizada sin perder calidad.

La jornada permitirá abordar la sanidad desde una doble perspectiva: la de quienes cuidan y la de quienes reciben esa atención. Porque hablar de la sanidad que viene es hablar de innovación, gestión y tecnología, pero también de escucha, confianza, cercanía y humanidad.

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«InfoSalud: La sanidad que viene» se presenta así como un espacio de diálogo necesario para comprender los desafíos actuales del sistema sanitario y compartir propuestas que contribuyan a mejorar la atención, reforzar el papel de los profesionales y avanzar hacia una mejor experiencia del paciente, eficiente y más personalizada.