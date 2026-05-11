SATSE Alicante reivindica más derechos y condiciones de trabajo dignas para las enfermeras

Bajo el lema «Las enfermeras ya no se callan», el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha impulsado en la provincia de Alicante distintas acciones de reconocimiento y reivindicación para trasladar a la Conselleria de Sanidad y los partidos políticos que, después de muchos años en los que se ha invisibilizado y minusvalorado al colectivo, ha llegado el momento de que «nadie sea ajeno al clamor de una profesión autónoma que siempre, y ahora más que nunca, tiene mucho que decir».

Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermera, las enfermeras y enfermeros quieren alzar su voz para defender los cuidados que prestan a los usuarios de la Sanidad y reivindicar la mejora de sus derechos laborales, porque entienden que, sin unas condiciones de trabajo dignas, no hay salud posible ni un futuro mejor para el conjunto de la sociedad.

SATSE ha iniciado esta campaña para denunciar todos los problemas que sufren las enfermeras día a día en los centros sanitarios, trabas que dificultan que presten la atención sanitaria que se merecen los pacientes.

El colectivo reivindica la mejora de sus derechos laborales, porque sin unas condiciones de trabajo dignas no hay salud posible ni un futuro mejor para la sociedad. / .

En el Día Internacional de la Enfermera, las y los profesionales de enfermería no se callan a la hora de exponer los principales problemas que afectan al colectivo y, por tanto, a la calidad de la atención sanitaria que prestan, siendo así la falta de plantillas suficientes; la permanente sobrecarga de trabajo; el abuso de la temporalidad; las agresiones y otros riesgos laborales; la imposibilidad de conciliar su vida laboral con la personal, y el abandono de la profesión y la fuga de profesionales, así como las dificultades para acceder a cargos de responsabilidad, gestión y dirección.

En este contexto profesional y laboral, el Sindicato reclama la aprobación de la Ley de ratios de enfermeras que posibilitará el incremento progresivo de las plantillas, y la entrada en vigor y puesta en práctica de la reforma del Estatuto Marco, así como de otras reformas legislativas aún pendientes, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento.

40 años de SATSE

Cartel de la campaña / .

Este Día Internacional de la Enfermera es especial para el SATSE ya que celebra su 40 aniversario. Cuarenta años de desarrollo y progreso profesional, construidos, paso a paso, gracias al compromiso de trabajadores y delegadas/os que ha hecho posible que la profesión sea hoy más visible, reconocida y fuerte. Bajo el lema «Cuidar nos une», el Sindicato de Enfermería quiere poner en valor todo lo conseguido y reafirmar que es una organización con historia, presente y un futuro que seguir construyendo juntos