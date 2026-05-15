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Alicante, epicentro de la odontología mundial con el 20º aniversario de la técnica Zygoma Quad

El encuentro, titulado «20 años de Zygoma Quad», se celebrará el próximo 5 junio y reunirá a expertos de países como Bélgica o China, entre otros, situando el foco en la transformación digital de la especialidad

El Dr. Rubén Davó y su equipo del Instituto Dental Vithas Davó han revolucionado el tratamiento de la atrofia maxilar severa desde la capital alicantina .

El Dr. Rubén Davó y su equipo del Instituto Dental Vithas Davó han revolucionado el tratamiento de la atrofia maxilar severa desde la capital alicantina .

R. E.

Alicante se ha consolidado como referente internacional en odontología y cirugía maxilofacial al acoger la reunión científica «20 años de Zygoma Quad», que tendrá lugar el próximo 5 de junio. El evento, organizado por Vithas en colaboración con Nobel Biocare, conmemorará dos décadas desde que el Dr. Rubén Davó y su equipo del Instituto Dental Vithas Davó revolucionaran el tratamiento de la atrofia maxilar severa desde la capital alicantina.

*Inscríbete al evento en este enlace.

La cita científica servirá para analizar la trayectoria de un protocolo que, hace veinte años, nació como una alternativa para casos extremos y que hoy se erige como un procedimiento consolidado con altísimas tasas de éxito. Esta técnica, basada en el uso de implantes cigomáticos, permite a pacientes sin estructura ósea suficiente recuperar su dentadura de forma fija e inmediata, evitando los complejos y prolongados injertos de hueso de antaño.

Liderazgo internacional y futuro digital

El encuentro reunirá a un panel de expertos mundiales procedentes de países como Bélgica o China, situando el foco en la transformación digital de la especialidad. Durante las sesiones, se debatirá sobre cómo la integración de la planificación por software avanzado y la cirugía guiada están redefiniendo los tiempos de intervención y mejorando la precisión postoperatoria.

Esta técnica permite a pacientes sin estructura ósea suficiente recuperar su dentadura de forma fija e inmediata.

Esta técnica permite a pacientes sin estructura ósea suficiente recuperar su dentadura de forma fija e inmediata. / .

«El objetivo no será sólo celebrar lo logrado, sino marcar la hoja de ruta hacia una odontología más predecible y menos invasiva», señala Alejandro Cañamaque, director gerente de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar. Con este evento, Vithas reafirma su compromiso con la innovación sanitaria, demostrando que la combinación de experiencia clínica y tecnología digital es la clave para resolver los casos de atrofia maxilar muy complejos.

Por su parte, el Dr. Rubén Davó, director médico del centro y pionero de la técnica, ha destacado la vulnerabilidad de quienes llegan a su consulta tras el fracaso de otros tratamientos: «Cuando las soluciones convencionales fallan y ya no hay alternativas claras, el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema», afirma el cirujano.

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