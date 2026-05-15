HCB, 40 años cuidando de Benidorm para estar cuando más importa

Cuatro décadas después de su apertura, el centro no solo mantiene su esencia como hospital cercano y de confianza, sino que refuerza su capacidad asistencial adaptándose a las necesidades de una población dinámica, con una importante presencia de residentes y visitantes internacionales.

Desde 1986, HCB Benidorm ha crecido junto a su entorno, evolucionando en paralelo a una ciudad en constante transformación. Este crecimiento se traduce hoy en una apuesta firme por la mejora continua, la incorporación de nuevos recursos y la optimización de sus procesos asistenciales, siempre con un objetivo claro: ofrecer una atención sanitaria de excelencia, ágil y accesible.

Así lo ha acreditado recientemente la Joint Commission International (JCI), con su sello de calidad, siendo HCB Benidorm el primer centro privado de la Comunitat Valenciana en lograr este destacado reconocimiento, dos veces consecutivas.

Ampliación urgencias

Uno de los mejores ejemplos de esta evolución es su servicio de Urgencias, un área estratégica que actúa como eje de la atención hospitalaria y que ha experimentado una importante transformación en los últimos años. En un contexto donde cada minuto cuenta, disponer de un servicio de Urgencias preparado, coordinado y resolutivo marca la diferencia en la experiencia y seguridad del paciente.

Coincidiendo con este 40 aniversario, el hospital ha impulsado mejoras estructurales y organizativas que refuerzan su capacidad de respuesta. Entre ellas destaca la apertura de un nuevo box asistencial, conocido como BOX 6, que amplía el espacio disponible en Urgencias y permite atender un mayor volumen de pacientes con fluidez. Esta ampliación contribuye directamente a reducir los tiempos de espera y a mejorar la calidad asistencial.

A ello se suma el refuerzo del equipo médico, una medida clave para garantizar una atención más ágil, especialmente en momentos de alta demanda. La combinación de más espacio y más profesionales permite optimizar los tiempos de atención y ofrecer una respuesta más eficiente a cada paciente, independientemente de la complejidad de su caso.

Circuito fast track: atención más ágil

En esta línea de mejora continua, HCB Benidorm ha implantado también un circuito fast track para la atención rápida de urgencias leves. Este modelo organizativo introduce un circuito asistencial diferenciado, con profesionales y espacios específicos, destinado a aquellos pacientes que no requieren pruebas complejas ni ingreso hospitalario.

Gracias a este sistema, es posible valorar, diagnosticar y tratar de forma rápida casos como traumatismos leves, heridas simples, esguinces, procesos febriles sin criterios de gravedad o infecciones leves, entre otros. El resultado es una atención más ágil para estos pacientes y, al mismo tiempo, una mayor eficiencia global del servicio, al adaptar los recursos al nivel de complejidad de cada situación.

El servicio de Urgencias de HCB Benidorm está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, preparado para atender desde patologías leves hasta situaciones que requieren una intervención inmediata. En una ciudad con alta movilidad como Benidorm, la atención a accidentes de tráfico y urgencias médicas es una parte esencial de su actividad.

El servicio de Urgencias del hospital está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. / .

Para ello, el hospital cuenta con los medios humanos y técnicos necesarios, así como con circuitos diferenciados que permiten optimizar la atención desde el primer momento. Esta capacidad se apoya, además, en la coordinación permanente con áreas clave como Radiodiagnóstico, Laboratorio, Hospitalización y las distintas especialidades médico-quirúrgicas, lo que permite ofrecer una respuesta integral sin necesidad de derivaciones externas en la mayoría de los casos.

Más allá de las infraestructuras y los recursos, el valor diferencial de HCB Benidorm sigue siendo su modelo de atención: cercano, profesional y centrado en el paciente. Un modelo que ha sido clave durante estos 40 años y que continúa guiando cada una de sus decisiones.

La combinación de experiencia, innovación y compromiso con su entorno permite a HCB Benidorm seguir avanzando con un objetivo claro: estar al lado de sus pacientes cuando más lo necesitan, ofreciendo una atención rápida, eficaz y de calidad.

Porque, cuando se trata de salud, la confianza y la capacidad de respuesta marcan la diferencia. Y en HCB Benidorm, esa ha sido la prioridad durante 40 años y lo seguirá siendo en el futuro.