Luma Clinique, centro alicantino referente en dermatología

Hace ya tiempo que la piel dejó de leerse sólo en clave estética. Hoy es, también, un indicador de salud, y los pacientes lo saben. En ese cambio de mirada se entiende el recorrido de Luma Clinique, que se ha ido ganando, paciente a paciente, un sitio como centro dermatológico en Alicante para quienes buscan un diagnóstico médico serio y un tratamiento pensado para ellos.

Ubicada en la calle Foglietti 17, la clínica suma 5 años atendiendo desde patologías exigentes hasta tratamientos de medicina estética con un objetivo claro: que los resultados se vean, sí, pero, que no se noten. Esa convivencia entre dermatología médica y estética bajo el mismo techo es lo que cada vez más pacientes de la provincia están pidiendo.

Un equipo médico con respaldo científico

Detrás del proyecto hay dos nombres propios. La doctora Ouiame, licenciada en Medicina por la Universidad Miguel Hernández, está especializada en Medicina Estética y Medicina Regenerativa, y forma parte de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). El doctor Luca, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica, acumula varios másteres, está terminando su doctorado y pertenece a academias internacionales de peso, como la American Academy of Dermatology o la American Society for Laser Medicine and Surgery.

No es un detalle menor. En un sector donde la confianza del paciente se juega desde el primer minuto de consulta, las credenciales y la pertenencia a sociedades científicas reconocidas pesan.

La doctora Ouiame, especializada en Medicina Estética y Medicina Regenerativa, y el doctor Luca, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica. / INFORMACIÓN

Tecnología de última generación y diagnóstico de precisión

En la clínica, la apuesta tecnológica es seria: Observ 520x para análisis facial al detalle, Morpheus8, láser CO2, Helios 785 para eliminar tatuajes, ecografía dermatológica y dermatoscopia digital para hacer seguimiento de lesiones cutáneas con criterio.

«Tener equipos punteros está muy bien. Pero lo que de verdad marca la diferencia es saber cuándo usarlos y para qué», apuntan desde el centro. Por eso cada protocolo arranca después de una valoración personalizada.

Atención integral: piel, cuerpo y cabello

Más allá de la dermatología, Luma Clinique trabaja armonización facial, rinomodelación, aumento de labios, tratamiento de ojeras, estimuladores de colágeno, mesoterapia corporal, varices o hiperhidrosis. Tiene también una unidad propia de tricología y salud capilar, donde se abordan alopecia androgenética, alopecia areata y caída estacional, siempre con diagnóstico médico por delante.

Para facilitar el acceso, la clínica ofrece horarios flexibles, opciones de financiación y posibilidad de pedir cita en persona, por teléfono o a través de Doctoralia.