Así es la primera visita en IVF-Life Alicante: un estudio completo y personalizado de la fertilidad

La fertilidad se ha convertido en una cuestión de salud cada vez más presente en la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará infertilidad en algún momento de su vida. En España, además, la reproducción asistida forma ya parte de la realidad demográfica. El Registro Nacional de Actividad 2023 de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) señala que más del 10% de los bebés nacidos en el país proceden de técnicas de reproducción asistida.

En este contexto, el primer contacto con una clínica de fertilidad adquiere una importancia especial. No se trata solo de resolver dudas o recibir información general, sino de iniciar un proceso médico que requiere escucha, diagnóstico y claridad. Para muchas personas y parejas, esa primera visita llega tras meses o años de búsqueda, incertidumbre y desgaste emocional. Por eso, la forma en que se plantea esa consulta puede marcar la diferencia.

Una primera valoración que marca el proceso

En IVF-Life Alicante, la primera visita se concibe como una consulta médica completa, orientada a ofrecer una valoración real de la situación reproductiva. «Desde el primer momento, el paciente necesita entender qué puede estar ocurriendo y qué opciones tiene», explica el director médico de la clínica, el doctor José Manuel Gómez.

La visita incluye consulta con un especialista en reproducción asistida, estudio de la historia clínica, exploración ginecológica, análisis de la hormona antimülleriana para valorar la reserva ovárica, seminograma básico, ecografía 3D y una primera propuesta de tratamiento. «Una primera visita bien estructurada permite avanzar mucho, evitar pruebas innecesarias y demoras en iniciar un tratamiento», añade el especialista.

El objetivo es que el paciente no salga con una impresión genérica, sino con una orientación concreta: saber qué puede estar ocurriendo, qué pruebas son relevantes y qué camino puede tener más sentido en su caso. «Muchos pacientes llegan con información, pero desordenada. Nuestro trabajo es organizarla y convertirla en un plan médico claro para que sientan que no son un simple número de historia clínica, sino personas», señala el doctor Gómez.

Uno de los aspectos diferenciales de esta primera visita es que no tiene coste si se inicia posteriormente un tratamiento, ya que su importe se descuenta del total del tratamiento. Esto facilita el acceso a una valoración especializada sin que el factor económico condicione ese primer paso.

IVF-Life combina diagnóstico, tecnología reproductiva y planificación individualizada / .

La atención al paciente, en este ámbito, va más allá del trato cercano. Implica tiempo, rigor y personalización. Cada historia reproductiva es distinta: la edad, la reserva ovárica, la calidad seminal, los antecedentes médicos o los tratamientos previos condicionan cualquier decisión. «No hay dos pacientes iguales, y eso exige un enfoque completamente individualizado», subraya.

IVF-Life trabaja con pacientes nacionales e internacionales y cuenta con experiencia en casos complejos de fertilidad. Su modelo combina diagnóstico, tecnología reproductiva y planificación individualizada para adaptar cada tratamiento a la situación concreta.

En un contexto en el que la reproducción asistida es cada vez más habitual, la primera consulta se consolida como una etapa clave. No es solo el inicio administrativo de un tratamiento, sino el primer paso médico y emocional de un proceso que exige información, confianza y acompañamiento desde el principio. «Cuando la primera visita está bien planteada, todo el proceso posterior es más claro y más seguro», concluye el doctor Gómez.