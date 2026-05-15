Unidad de Reproducción Vistahermosa: Inteligencia Artificial al servicio de la fertilidad

La medicina reproductiva está viviendo una transformación sin precedentes impulsada por la digitalización de la ciencia. En apenas unos años, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) ha cambiado no solo la forma de abordar los tratamientos de fertilidad, sino también las posibilidades de éxito para miles de pacientes. En la Unidad de Reproducción Vistahermosa, estas tecnologías llevan unos años aplicándose en la práctica clínica diaria, abriendo paso a una medicina más precisa, personalizada y predictiva.

En solo una década, la fecundación in vitro ha pasado de ser una técnica eficaz a convertirse en un proceso altamente preciso, donde la innovación del laboratorio de Embriología, la Genética y la investigación constante permiten aumentar las probabilidades de éxito y avanzar hacia un objetivo clave: el nacimiento de un bebé sano.

Decisiones clínicas más fundamentadas

Para el director médico del Grupo UR, el doctor Francisco Anaya Blanes, la Inteligencia Artificial es una potente herramienta para precisar y fundamentar la toma de decisiones clínicas: «Hoy en día, la IA permite ajustar cada fase del proceso al perfil biológico específico de cada paciente; desde los protocolos de estimulación ovárica, hasta el momento de la transferencia embrionaria».

No obstante, el especialista incide en que la tecnología no sustituye al criterio médico. «La inteligencia artificial aporta una capacidad de análisis de datos masivos que el ojo humano no puede procesar por sí solo, pero la toma de decisiones sigue siendo del especialista. En un proceso tan sensible como es la reproducción asistida, el enfoque humano sigue siendo el eje vertebrador». Según el doctor Anaya, «la clave del éxito reside en combinar el dato estadístico con el acompañamiento emocional, la comunicación y la personalización del tratamiento, tan importantes como la propia tecnología».

Otro de los grandes hitos ha sido la optimización de las técnicas de congelación y descongelación. La vitrificación, que ha sustituido a métodos anteriores menos eficaces, permite conservar óvulos, semen y embriones sin perder su potencial de implantación. «Ya no se trata solo de tratar la infertilidad, sino de prevenirla o, al menos, reducir su impacto mediante una estrategia personalizada», afirma.

Time-lapse: el embrión en tiempo real

El laboratorio es, probablemente, el lugar donde la revolución de la IA es más visible. Uno de los pilares de esta evolución tecnológica es el uso de incubadores con sistemas time-lapse, dispositivos que incorporan cámaras que registran de forma continua el desarrollo del embrión sin necesidad de sacarlo del incubador. Este sistema evita alterar su entorno y el estudio no solo de su aspecto, sino también de su comportamiento durante su desarrollo. La inteligencia artificial procesa estas secuencias para detectar patrones en la división celular asociados a una mayor probabilidad de éxito. El resultado es una selección embrionaria más precisa y menos invasiva, que optimiza las opciones de lograr un embarazo evolutivo.

La combinación de datos clínicos, genéticos y análisis predictivos permite diseñar estrategias mucho más eficaces. / .

El coordinador de Embriología de la Unidad de Reproducción Vistahermosa y del Grupo UR, Juan Manuel Moreno, destaca cómo estas herramientas han eliminado la subjetividad que anteriormente rodeaba la selección de embriones, para decidir qué embrión tiene las mayores probabilidades de implantación. «En la Unidad de Reproducción Vistahermosa trabajamos desde hace unos años con todos los time-lapse de última generación. Estos sistemas capturan imágenes de los embriones cada pocos minutos, creando un mapa cinematográfico de su desarrollo inicial». A través de la IA -prosigue- «evaluamos variables que van mucho más allá de la morfología básica. El software analiza de forma automática miles de datos para otorgar una puntuación objetiva a cada embrión», explica el embriólogo.

Esta tecnología, que incluye algoritmos entrenados con bases de datos globales, permite identificar patrones de división celular que predicen el éxito de la gestación con una tasa de precisión muy superior a los métodos tradicionales. El beneficio para el paciente es directo: mejores tasas de embarazo por transferencia y, lo que es igual de importante, una reducción significativa del tiempo y el desgaste psicológico necesarios para lograr el resultado positivo.

Genética: hacia la medicina predictiva

Otro notable pilar de esta transformación es la genética avanzada, un campo donde la IA es imprescindible para interpretar volúmenes ingentes de información genómica. El doctor Antonio Urbano, director del departamento de Genética del Grupo UR, indica que la bioinformática permite hoy clasificar mutaciones y detectar alteraciones cromosómicas con una rapidez y agudeza que antes eran impensables.

En el marco del Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGT), la IA ayuda a asegurar que el embrión seleccionado sea cromosómicamente sano, reduciendo el riesgo de abortos o enfermedades genéticas. Urbano apunta además hacia un futuro inmediato menos invasivo: «Estamos trabajando en modelos predictivos que analizan el ADN libre en el medio de cultivo del embrión. Esto nos permitiría obtener información genética vital sin necesidad de realizar una biopsia embrionaria, haciendo el proceso aún más seguro y eficiente».

Este enfoque resulta especialmente útil en casos complejos, como pacientes con edad reproductiva avanzada, fallos repetidos de implantación o abortos recurrentes. En estas situaciones, la combinación de datos clínicos, genéticos y análisis predictivos permite diseñar estrategias mucho más eficaces.

En definitiva, nos encontramos ante una medicina que no solo busca el éxito clínico, sino también mejorar la experiencia del paciente. Una medicina que une innovación y humanidad para dar respuesta a uno de los desafíos más importantes de nuestra sociedad: transformar la esperanza en la realidad de formar una familia.