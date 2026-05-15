Vissum Grupo Miranza: innovación y superespecialización para cuidar la salud ocular en cada etapa de la vida

La salud ocular requiere cada vez más tratamientos personalizados, tecnología avanzada y equipos altamente especializados. En este contexto, Miranza refuerza su apuesta por la atención oftalmológica avanzada a través de centros de referencia como Vissum Grupo Miranza, que ha ampliado su equipo médico y sus áreas de especialización en los últimos meses.

Con más de tres décadas de trayectoria, el centro se ha consolidado como uno de los referentes oftalmológicos de la provincia de Alicante gracias a un modelo basado en la superespecialización médica y la incorporación de tecnología avanzada aplicada al diagnóstico y tratamiento de patologías oculares.

La clínica cuenta con expertos en retina, glaucoma, córnea, ojo seco, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica y cirugía plástica ocular, y ofrece una atención ocular 360º a la vanguardia de los últimos avances.

Refuerzo del equipo médico: oftalmología pediátrica

En los últimos meses, la clínica ha incorporado nuevos especialistas para ampliar su atención en las distintas subespecialidades oculares. Entre las últimas incorporaciones destaca la Dra. María Concepción Guirao, especialista en oftalmología pediátrica. Esta disciplina permite detectar y tratar de forma precoz alteraciones visuales durante la infancia, como el estrabismo, la ambliopía u ojo vago, los defectos refractivos o determinadas patologías congénitas. La detección temprana de estos problemas resulta clave para favorecer un correcto desarrollo visual durante las primeras etapas del crecimiento.

Medicina regenerativa y tecnología al servicio del ojo seco

Una de las enfermedades más prevalentes en la sociedad es el ojo seco, una patología que afecta de forma significativa a la calidad de vida de quienes la padecen. En este contexto, Vissum Grupo Miranza lidera los avances en su tratamiento mediante terapias regenerativas y técnicas mínimamente invasivas, como la luz pulsada intensa (IPL), también utilizada en casos de blefaritis y alteraciones estéticas del rostro.

Entre las opciones en auge para tratar el ojo seco destaca el plasma rico en plaquetas (PRP), un tratamiento que se obtiene a partir de la propia sangre del paciente y que concentra factores de crecimiento con efecto regenerador sobre la superficie ocular.

«Se trata de uno de los mejores sustitutos naturales de la lágrima», señala la Dra. Alejandra Amesty, especialista en ojo seco de Vissum Grupo Miranza. «Está especialmente indicado en el ojo seco mixto y mejora de forma significativa la calidad de vida de los pacientes», añade.

Avances en trasplantes de córnea y cirugía refractiva

La clínica también ha reforzado su especialización en cirugía de córnea y trasplantes corneales, tratando patologías como el queratocono, las distrofias corneales o las secuelas traumáticas e infecciosas. En esta área destacan el fundador de la clínica, el Dr. Jorge Alió, y el director médico, el Dr. Jorge Alió del Barrio, expertos en estos procedimientos. Los especialistas señalan que los avances en microcirugía ocular permiten que estas intervenciones sean cada vez menos invasivas, con una recuperación visual más rápida y mejores resultados postoperatorios.

En paralelo, crecen las opciones quirúrgicas para la corrección de la presbicia, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, permitiendo a muchos pacientes dejar de depender de las gafas o lentillas, tanto mediante técnicas láser como con el implante de lentes intraoculares. En esta línea, la clínica encabeza la innovación con la cirugía refractiva mediante tecnología SMILE, una técnica mínimamente invasiva para corregir la miopía y el astigmatismo que aporta precisión, confort y una recuperación visual más ágil.

Innovación en el tratamiento de la DMAE

La apuesta por nuevas terapias también se refleja en la incorporación de tratamientos de fotobiomodulación para pacientes con DMAE (degeneración macular asociada a la edad), una enfermedad que afecta a la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión de detalle.

Este prometedor tratamiento utiliza longitudes de onda específicas de luz para estimular la actividad celular de la retina y contribuir a ralentizar la progresión de determinadas patologías maculares en fases iniciales e intermedias. Según explica la Dra. Marisa Ramón, especialista en retina y vítreo, «se trata de una terapia para fases no avanzadas de la enfermedad, que no requiere cirugía ni inyecciones intraoculares».

La fotobiomodulación forma parte de las nuevas líneas terapéuticas orientadas a preservar la función visual en pacientes con enfermedades degenerativas de la retina.

Una clínica centrada en la atención especializada

El crecimiento de Vissum Grupo Miranza refleja su apuesta por combinar tecnología médica, experiencia clínica y atención especializada en oftalmología. El centro amplía sus servicios, desde revisiones y diagnóstico avanzado hasta cirugía y tratamiento de patologías complejas, ofreciendo una atención adaptada a las necesidades visuales de cada paciente en todas las etapas de la vida.