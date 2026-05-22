Lunares, manchas, acné o alopecia: Así es la nueva dermatología avanzada que ya se aplica en Alicante

La piel es mucho más que una barrera protectora frente al exterior. También puede revelar alteraciones internas, enfermedades inflamatorias, signos de envejecimiento o lesiones que requieren una valoración médica especializada. En este contexto, la Unidad de Dermatología Integral Avanzada de Quirónsalud Alicante se posiciona como un referente en dermatología avanzada en Alicante, con un modelo asistencial basado en la prevención, el diagnóstico precoz, la tecnología dermatológica avanzada y la personalización de cada tratamiento.

Y es que, “la piel puede convertirse en un reflejo directo del estado de salud general”, tal y como explica la doctora Lisset Sardá, jefa del Servicio de Dermatología Avanzada de Quirónsalud Alicante. Por ello, añade, el abordaje dermatológico actual debe ir más allá de la lesión visible y valorar cada caso de forma integral.

Una unidad con enfoque integral

La unidad atiende enfermedades cutáneas inflamatorias, autoinmunes, infecciosas, tumorales y estéticas, tanto en adultos como en población pediátrica. Su equipo está formado por especialistas en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, con experiencia en áreas altamente especializadas como

Dermatología oncológica ( SERÍA CIRUGÍA ONCOLOGICA)

Tricología y salud capilar

Dermatología pediátrica

Enfermedades inflamatorias de la piel

Cirugía dermatológica avanzada

Dermatología estética

Tratamientos láser para la piel

“Cada tratamiento se adapta al tipo de piel, la patología, la edad y las necesidades concretas de cada paciente”, señala la doctora Sardá. Este enfoque permite combinar dermatología clínica, cirugía cutánea, tecnología láser, tratamientos médicos y procedimientos estéticos con criterios de seguridad y eficacia.

Cáncer de piel: La importancia de la detección precoz

El aumento de la incidencia del cáncer cutáneo ha convertido la revisión de lunares y la detección precoz del melanoma en una prioridad. En la unidad, los especialistas realizan controles exhaustivos de lesiones pigmentadas mediante dermatoscopia digital, una técnica que permite analizar estructuras no visibles a simple vista.

“El diagnóstico precoz es una de las principales herramientas para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer de piel”, destaca la especialista.

Entre las patologías oncológicas más frecuentes tratadas en la unidad destacan:

Melanoma

Carcinoma basocelular

Carcinoma epidermoide

Queratosis actínicas

Lesiones precancerosas

Cirugía de Mohs en Alicante

Uno de los procedimientos diferenciales del servicio es la cirugía de Mohs en Alicante , una técnica especialmente indicada para determinados tumores cutáneos localizados en zonas delicadas como la cara, la nariz, los párpados, las orejas o los labios.

Esta cirugía permite analizar el tejido tumoral durante la intervención, con control microscópico inmediato, para extirpar el tumor de forma completa y conservar la mayor cantidad posible de piel sana.

“La cirugía de Mohs garantiza la extirpación completa del tumor y preserva al máximo el tejido sano ”, afirma la doctora Sardá. Esta precisión se traduce en altas tasas de curación, mejores resultados funcionales y un beneficio estético relevante para el paciente.

Tratamiento del acné, rosácea y enfermedades inflamatorias

El tratamiento del acné en Alicante es otra de las áreas destacadas de la unidad, especialmente cuando existen cicatrices o marcas residuales. Para ello se emplean protocolos combinados con peelings médicos, terapia biofotónica, tratamientos láser, luz pulsada intensa, terapias farmacológicas y tratamientos despigmentantes.

“La combinación de técnicas permite controlar la inflamación, mejorar la textura cutánea y reducir las marcas residuales”, explica la dermatóloga.

La unidad también aborda enfermedades crónicas como el tratamiento de rosácea , dermatitis atópica, psoriasis

En estos casos, el objetivo es controlar los brotes, reducir la inflamación y mejorar la calidad de vida mediante tratamientos personalizados.

Láser dermatológico e IPL para manchas, cicatrices y fotoenvejecimiento

La tecnología es uno de los pilares de la dermatología Quirónsalud Alicante. La unidad dispone de una plataformas de láseres para tratar manchas solares, lesiones vasculares, cicatrices, estrías, rosácea, lesiones pigmentadas, eliminación de lunares, queratosis y verrugas seborreicas, xantelasmas, fotoenvejecimiento cutáneo, entre otras.

La IPL dermatología o luz pulsada intensa es uno de los procedimientos más demandados por su versatilidad y rápida recuperación. Actúa sobre distintas capas de la piel para mejorar el tono, reducir manchas y rojeces, estimular la producción de colágeno y aportar luminosidad.

“La luz pulsada intensa permite corregir signos de fotoenvejecimiento con mínimos tiempos de recuperación”, indica la doctora Sardá.

Tricología, dermatología pediátrica y estética dermatológica

La unidad también cuenta con un área de tricología en Alicante para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes formas clínicas de alopecias. Los tratamientos incluyen terapias farmacológicas, diversas mesoterapias capilares y protocolos personalizados para frenar la caída del cabello.

En dermatología pediátrica Alicante, se atienden patologías como dermatitis atópica, acné juvenil, moluscos contagiosos, hemangiomas, verrugas, infecciones cutáneas y alteraciones pigmentarias.

Además, la unidad de dermatología estética en Alicante ofrece diversos tratamientos orientados al rejuvenecimiento facial, la mejora de la calidad de la piel y la prevención del envejecimiento mediante neuromoduladores, ácido hialurónico, bioestimulación facial, peelings médicos y rejuvenecimiento facial láser.

“La combinación de experiencia médica y tecnología avanzada permite mejorar la calidad de la piel sin alterar la expresión facial del paciente”, concluye la doctora Sardá.

Dermatólogo en Alicante para una atención personalizada

La Unidad de Dermatología Integral Avanzada de Quirónsalud Alicante representa un modelo de clínica dermatológica en Alicante basado en innovación, diagnóstico precoz y tratamientos adaptados a cada paciente. Su enfoque multidisciplinar permite ofrecer soluciones para enfermedades de la piel, cáncer cutáneo, acné, rosácea, alopecia, patologías pediátricas y procedimientos de rejuvenecimiento con altos estándares de seguridad.

Mapa de ubicación de Quirónsalud Alicante.

Para quienes buscan un dermatólogo en Alicante, un tratamiento dermatológico en Alicante o tecnología dermatológica avanzada, este servicio ofrece una atención integral orientada a la salud, la prevención y el bienestar de la piel.