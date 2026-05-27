El Hospital Vithas Alicante incorpora una tecnología pionera que permite estudiar el corazón en 10 minutos y sin contraste

El Hospital Vithas Alicante ha puesto en marcha un nuevo servicio de resonancia magnética cardiaca con tecnología MyoStrain. Con esta incorporación, el centro se sitúa a la vanguardia de la cardiología preventiva, ofreciendo un diagnóstico de precisión capaz de identificar una disfunción cardíaca del corazón de forma precoz.

La tecnología MyoStrain representa un salto cualitativo respecto a las resonancias convencionales. Mientras que un estudio estándar puede durar entre 45 y 60 minutos, esta nueva herramienta cuantifica la función del miocardio en solo 12 latidos y 10 minutos.

Entre sus principales ventajas clínicas destaca la posibilidad de realizar la exploración sin necesidad de administración de gadolinio en determinados pacientes y sin requerir maniobras prolongadas de apnea, facilitando así la realización de la prueba en pacientes con limitación funcional, ansiedad, dificultad respiratoria o menor tolerancia a estudios prolongados.

Integrada en los actuales protocolos de Cardio-Resonancia Magnética, permitirá acortar el tiempo de exploración del paciente, consiguiendo un estudio integral tanto de la función como de la caracterización del tejido miocárdico.

Apuesta por la excelencia tecnológica

Alejandro Cañamaque, director gerente de Vithas Alicante y Vithas Medimar, ha destacado la importancia estratégica de este lanzamiento para la sanidad alicantina: “La incorporación de MyoStrain reafirma nuestro compromiso con la medicina de precisión. No solo estamos reduciendo los tiempos de espera y diagnóstico, sino que estamos ofreciendo a nuestros pacientes una herramienta que puede salvar vidas al detectar problemas cardiacos mucho antes de que sean evidentes en pruebas tradicionales”.

Asimismo, Cañamaque subraya el enfoque humano de esta tecnología: “Sabemos que someterse a una resonancia genera ansiedad en muchos pacientes. Con este sistema, eliminamos la necesidad de pinchazos para contraste y la incomodidad de las apneas prolongadas, haciendo que la experiencia en nuestro hospital sea mucho más ágil y confortable”.

Beneficios para pacientes específicos

Aunque está indicada para la población general, el Hospital Vithas Alicante destaca su especial utilidad en

Pacientes oncológicos : Para para monitorizar la posible cardiotoxicidad de los tratamientos de quimioterapia.

: Para para monitorizar la posible cardiotoxicidad de los tratamientos de quimioterapia. Deportistas : Para para evaluar el estado real del corazón bajo esfuerzos de alta intensidad.

: Para para evaluar el estado real del corazón bajo esfuerzos de alta intensidad. Pacientes con factores de riesgo : Personas personas con hipertensión, diabetes u obesidad que deseen un chequeo exhaustivo.

: Personas personas con hipertensión, diabetes u obesidad que deseen un chequeo exhaustivo. Secuelas post-COVID: Para detectar posibles inflamaciones o disfunciones residuales.

La Dra. María Jesús Cano, directora médica de Vithas Alicante y Vithas Medimar, ha subrayado el valor clínico de esta herramienta en la detección temprana: “Esta tecnología nos permite visualizar el daño miocárdico en estadios iniciales, analizando el corazón segmento a segmento”.

Con este lanzamiento, el Hospital Vithas Alicante refuerza su compromiso con la innovación, sumándose a otros centros del grupo que ya lideran la implantación de esta tecnología en España.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas , Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud + .

Mapa de ubicación del Hospital Vithas Alicante.