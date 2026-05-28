Audioke: cuidar de la audición también es cuidar de las mujeres

Cada 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres recuerda que el bienestar femenino debe abordarse de forma integral y a lo largo de todas las etapas de la vida. En ese cuidado global, la audición ocupa un lugar que a menudo pasa desapercibido, especialmente con el paso de los años.

La pérdida auditiva puede avanzar de manera gradual hasta normalizar pequeñas renuncias: dejar de seguir una conversación, evitar reuniones familiares o sentirse menos segura en el día a día. En el caso de muchas mujeres, acostumbradas durante años a sostener el cuidado de su entorno, atender su propia salud auditiva puede quedar en segundo plano.

Desde Audioke, centro auditivo situado en Alicante, insisten en la importancia de realizar revisiones periódicas y consultar ante cualquier cambio en la audición. Detectar una dificultad a tiempo permite valorar soluciones adaptadas a cada persona, a sus necesidades y también a su economía.

La audición no solo influye en la capacidad de comunicarse. La pérdida auditiva no tratada se asocia con un mayor riesgo de aislamiento social, soledad y deterioro del bienestar emocional; además, la evidencia científica considera la pérdida auditiva uno de los factores modificables vinculados al riesgo de demencia.

Con atención personalizada, protocolos rigurosos y audífonos discretos y de alta calidad, Audioke acompaña a las mujeres en un camino sencillo pero decisivo: volver a escuchar mejor para seguir participando plenamente en su vida.