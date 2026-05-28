Mesas informativas para “Prevención Melanoma” y “Semana Sin Humo”

La Nucía ha contado esta semana con dos mesas informativas con personal sanitario para informar a la población sobre la “Prevención de Melanoma” y la “Semana Sin Humo”. Es una campaña doble para sensibilizar y promover hábitos saludables con motivo del “Día Mundial Sin Tabaco”, que se celebra el 31 de mayo.

Estas mesas informativas han sido organizadas por la Zona Básica de Salud de La Nucía, en colaboración con el Ayuntamiento de La Nucía y las farmacias Coloma y Zaragoza Central. El pasado martes 26 de mayo la mesa informativa de salud se instaló en la plaza del Sol y el miércoles 27 de mayo en la plaça dels Músics, con la presencia profesionales sanitarios del Centro de Salud de La Nucía. Jessica Gommans, concejala de Sanidad, visitó las dos mesas informativas y felicitó al “Departamento de Salud de la Marina Baixa” y en especial a la Zona Básica de Salud de La Nucía por esta iniciativa”.

Doble campaña: Doble objetivo

El primer objetivo de esta campaña de salud es sensibilizar a la población sobre los efectos del consumo de tabaco y otras formas de inhalación y promover hábitos de vida saludables y dar a conocer los recursos sanitarios disponibles para dejar de fumar.

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El segundo objetivo es prevenir ante el “Melanoma”, que es fundamental porque es uno de los tipos de cáncer de piel más peligrosos, pero también es de los más evitables y se “detecta a tiempo”. Así como rutinas para prevenirlo: usar protector solar, evitar sol en horas fuertes, llevar gorra y gafas, revisar la piel…etc..