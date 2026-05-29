Dar a luz sintiéndose escuchada: el valor del acompañamiento en HLA Vistahermosa

Vivir un embarazo es atravesar uno de los momentos más transformadores de la vida. También uno de los más vulnerables. Por eso, cuando una mujer elige dónde realizar el seguimiento final de su gestación, dónde dar a luz o dónde afrontar una cesárea si fuera necesario, no busca solo seguridad médica: busca sentirse escuchada, acompañada y cuidada. En la Unidad de Obstetricia y Ginecología de HLA Vistahermosa, en Alicante, esa atención integral se convierte en una forma de entender la maternidad.

La unidad cuenta con un equipo completo de ginecólogos, matronas, enfermería, auxiliares y personal administrativo, además de áreas de urgencias, hospitalización y consultas externas programadas. Su actividad se apoya, asimismo, en unidades como Reproducción Asistida y Genética, y dispone de dotación técnica para el diagnóstico y tratamiento de problemas obstétrico-ginecológicos, desde el embarazo normal y de alto riesgo hasta el control cardio-tocográfico, la ecografía de alta definición con Doppler, la asistencia al parto y puerperio o la atención ginecológica quirúrgica.

Pero más allá de los recursos técnicos, hay algo que marca la diferencia: la continuidad del cuidado y la cercanía del equipo. Elena, madre que ha vivido dos partos en HLA Vistahermosa, recuerda el acompañamiento previo al nacimiento como una experiencia «muy familiar». Para ella, ver siempre a los mismos profesionales durante el embarazo fue clave: «Da mucha tranquilidad y confianza ver siempre a los mismos profesionales que te acompañan durante todo el embarazo y se preocupan por cómo estás».

Ese vínculo se refuerza especialmente en las últimas semanas, cuando la espera se mezcla con dudas, emoción y cierta incertidumbre. En los controles de monitores, Elena destaca la presencia de las matronas, «que te resuelven todas las dudas y te hacen sentir muy acompañada». Esa sensación de no estar sola resume uno de los pilares de la atención obstétrica de HLA Vistahermosa: acompañar a cada mujer de forma personalizada, desde la consulta hasta la planta de maternidad.

¿Qué es el parto respetado?

En los últimos años se habla mucho de parto respetado, pero en la experiencia de Elena el concepto va más allá de una etiqueta. Para ella, significa que «se tiene en cuenta la opinión de la embarazada» y que «la embarazada y el bienestar del bebé son lo principal», con una comunicación clara durante todo el proceso. En sus dos partos en la clínica HLA Vistahermosa sintió que esa premisa se cumplió plenamente.

Uno de ellos terminó en cesárea por motivos médicos, una situación que no entraba dentro de su idea inicial de parto. Sin embargo, la forma en que el equipo gestionó aquel momento cambió por completo su vivencia. «Se me informó en todo momento de lo que estaba sucediendo, se cercioraron de que entendía bien los motivos y opciones que teníamos», recuerda. La decisión se tomó con información, calma y confianza, priorizando siempre la seguridad de la madre y del bebé.

Elena pudo estar con su pareja en quirófano, sin separarse de ella; realizó piel con piel inmediatamente tras el nacimiento / .

La cesárea no fue vivida como una ruptura del proceso, sino como otra forma de nacer acompañada. Elena pudo estar con su pareja en quirófano, sin separarse de ella; realizó piel con piel inmediatamente tras el nacimiento; se llevó a cabo pinzamiento tardío del cordón umbilical y se promovió la lactancia materna, tal y como ella había expresado previamente. «Me transmitieron tranquilidad y me acompañaron física y emocionalmente en todo momento», afirma.

En ese instante, el trato humano tuvo un valor incalculable. Elena recuerda con especial cariño el apoyo emocional de las matronas cuando fue necesario finalizar el parto mediante cesárea. «Fue un momento de ‘bajón’ para mí», reconoce, porque no era lo que esperaba. Ellas la ayudaron «con el manejo de las expectativas» y, sobre todo, a liberarse de la culpa. En quirófano, todo el equipo estuvo pendiente de ella, con mensajes de apoyo constantes, explicaciones claras y una presencia serena. Y por supuesto, realiza una especial mención a la Dra. Labios, la ginecóloga que le llevó durante todo el embarazo: «Tuve la suerte de que me atendiera en el parto también, sin su excelente trabajo no estaríamos hablando ahora mismo».

Dra. Deborah Labios, responsable de la unidad / .

También guarda palabras de agradecimiento para las auxiliares, la enfermera ayudante de quirófano y la anestesista, «que estuvo en todo momento contándome lo que iba a sentir y lo que estaban realizando para que estuviera tranquila». Ese cuidado profesional permitió que el proceso y los días posteriores en planta transcurrieran sin dolor, una preocupación importante para ella.

La planta de maternidad es otro de los espacios donde la calidad asistencial se hace visible en pequeños gestos. Tras el nacimiento, Elena describe la atención recibida como «excelente». El equipo de enfermería, auxiliares y matronas estuvo pendiente de su recuperación, del control del dolor, de los primeros cuidados del bebé y del establecimiento de la lactancia. «Tenía mucho miedo a no poder atender al bebé por el dolor tras la cirugía», cuenta. La vigilancia y el acompañamiento del equipo le permitieron ganar seguridad en esos primeros días.

“Así son los paritorios de HLA Vistahermosa: conoce el espacio donde comienza la vida”

El bebé, además, fue atendido por Pediatría, un equipo en el que la familia continúa confiando para el seguimiento de salud de sus hijos. Elena también menciona a María Romeu, asesora de lactancia de la clínica, de quien asegura que «nos salvó la lactancia de nuestro primer hijo» y volvió a estar pendiente en esta ocasión.

Cuando resume el trabajo conjunto de toda el área de obstetricia, Elena no duda: «Sin duda la profesionalidad, empatía y cariño con el que nos han tratado». Tres palabras que definen una forma de cuidar en la que la tecnología, la experiencia médica y la sensibilidad humana caminan juntas.

Visita la planta de maternidad

Dar a luz es un proceso tan duro como mágico a la vez y contar con los mejores profesionales en este momento es fundamental. Por ello, Elena aconseja a las futuras mamás que «confíen en ellas mismas, en la capacidad de su cuerpo de dar vida y la del bebé, que sabe cómo nacer, así como rodearse del mejor equipo de profesionales para que vaya lo mejor posible y en caso de que sea necesario puedan intervenir para que todo salga bien». En HLA Vistahermosa, la maternidad se acompaña desde la seguridad clínica, pero también desde la escucha, el respeto y el cariño. Y eso, una madre, lo recuerda toda la vida.