Viajes largos y varices: una combinación que aumenta el riesgo de trombosis

Un viaje largo es, para las venas de las piernas, una auténtica prueba de resistencia. Cuando el cuerpo permanece inmóvil durante horas, ya sea en avión, coche o tren, la circulación se ralentiza y la sangre tiende a acumularse. En la mayoría de las personas esto se traduce únicamente en piernas hinchadas o sensación de cansancio al llegar al destino.

Sin embargo, la inmovilidad prolongada puede aumentar el riesgo de sufrir un trombo, un coágulo de sangre que dificulta la circulación, especialmente en personas con factores predisponentes como las varices o alteraciones de la circulación venosa.

Trombosis del viajero

Pasar muchas horas sin apenas moverse puede favorecer la aparición de la conocida como trombosis del viajero, una trombosis venosa profunda relacionada con periodos prolongados de inmovilidad. Puede provocar hinchazón importante en una sola pierna, sensación de calor, pesadez intensa o dolor persistente, aunque en algunos casos también puede pasar desapercibida sin síntomas evidentes.

El equipo médico de Varitek Alicante está encabezado por la Dra. Alba Rodríguez y el Dr. Arturo Marcos, junto con la Dra. Edurne Pardo y los doctores Iñaki Prieto y Fran Loyola, médicos especializados en casos complejos de varices. / INFORMACIÓN

Su principal riesgo aparece cuando el coágulo se desplaza hacia el pulmón y provoca una embolia pulmonar. Por ello, ante síntomas llamativos tras muchas horas de viaje, lo recomendable es consultar con un médico.

Las varices, un factor que conviene tener en cuenta

Quienes conviven con varices tienen las válvulas venosas debilitadas o dañadas, lo que dificulta ya en condiciones normales el retorno de la sangre hacia el corazón. Un trayecto prolongado añade una carga extra a un sistema que ya trabaja con menos eficiencia y favorece el estancamiento sanguíneo.

No es un motivo para dejar de viajar, pero sí para tomar algunas precauciones: moverse cada hora, hidratarse bien, utilizar medias de compresión y, sobre todo, valorar si ha llegado el momento de tratar el problema de fondo.

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Tratar las varices hoy es más sencillo de lo que muchos creen

Varitek, clínica especializada desde hace más de una década en tratamientos mínimamente invasivos para las varices, es una de las referencias en España en la aplicación de VenaSeal: un procedimiento sin cirugía que sella la vena safena enferma mediante un adhesivo biológico, sin calor, sin anestesia general, sin ingreso y sin baja laboral.

El paciente entra, recibe el tratamiento y sale andando. Con más de 4.500 venas safenas tratadas con éxito y una tasa de reaparición inferior al 2% a cinco años, esta técnica se ha consolidado para sus especialistas como una alternativa a la cirugía tradicional.

El equipo médico de Varitek Alicante está encabezado por la Dra. Alba Rodríguez y el Dr. Arturo Marcos, junto con la Dra. Edurne Pardo y los doctores Iñaki Prieto y Fran Loyola, médicos especializados en casos complejos de varices.

¿Tienes varices? Tienen solución sin cirugía Varitek te invita a resolver todas tus dudas en una charla informativa gratuita el próximo 1 de junio a las 19:00 h en sus instalaciones (Calle Alfonso Guixot Guixot, 5 - Entrada por Gran Vía, 12). La Dra. Alba Rodríguez y el Dr. Arturo Marcos, médicos especialistas de Varitek, presentarán los tratamientos más avanzados para varices sin pasar por el quirófano, con casos reales antes y después. Aforo limitado. Confirma tu asistencia vía WhatsApp: 616 08 70 23

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