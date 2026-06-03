Varitek lleva a Alicante el tratamiento de varices sin cirugía que ya ha tratado más de 4.500 venas safenas 

Varitek Alicante acogió el pasado lunes 1 de junio su primera charla informativa sobre salud venosa, varices e insuficiencia venosa crónica. La iniciativa, abierta al público general y de entrada libre, reunió a vecinos de la ciudad con un denominador común: llevar años conviviendo con un problema venoso que no habían conseguido resolver o que, simplemente, nunca habían abordado por desconocimiento de las alternativas disponibles.

La charla, conducida por el equipo médico de la clínica, combinó una explicación didáctica sobre la insuficiencia venosa con la presentación de casos reales de pacientes tratados y terminó con una ronda de preguntas en la que los asistentes pudieron plantear sus propias dudas y hablar de su situación personal. Un formato que, según la clínica, es precisamente el que más valoran quienes viven con este problema.

“No sabía que tenía solución sin cirugía”: el perfil del paciente que más se repite

Uno de los momentos habituales en estas charlas es la sorpresa de los asistentes al ver los resultados obtenidos en otros pacientes ya tratados con estos métodos. Muchos llegan con años de convivencia con las varices a cuestas, habituados a normalizar la sensación de piernas pesadas, la hinchazón o las molestias diarias. Otros han pasado ya por el quirófano y ven cómo las varices han reaparecido con el tiempo, lo que genera una lógica reticencia ante cualquier nuevo tratamiento.

Para todos ellos, Varitek representa una solución que trata el problema venoso desde el origen. Sus especialistas ofrecen un diagnóstico preciso con ecografía doppler que identifica el origen real del problema y un tratamiento que ataca esa causa, sin cirugía y sin ingreso hospitalario. De esta manera, la clínica trata todo el espectro de la patología venosa, desde las arañas vasculares y las varices gruesas hasta los eccemas, los edemas y las úlceras venosas, los casos más avanzados de insuficiencia venosa crónica, a los que otros métodos no suelen dar respuesta.

“Podrá necesitar más o menos tiempo de tratamiento, pero hasta la fecha no ha habido un caso al que no hayamos podido ayudar”, afirman desde Varitek. Las técnicas que utilizan son compatibles con la gran mayoría de supuestos clínicos, incluidas las varices recidivadas tras cirugía convencional, un perfil de paciente que suele llegar con un alto grado de frustración y pocas esperanzas de encontrar una solución definitiva.

Más de 10 años de especialización, ahora en Alicante

Varitek lleva más de 10 años tratándo varices en exclusiva desde sus clínicas en el País Vasco y Sevilla, con un equipo formado por médicos especializados en técnicas endovasculares mínimamente invasivas. Su apertura en Alicante, hace escasos meses, permite que los alicantinos accedan ahora a un nivel de especialización que hasta ahora requería desplazarse a otra ciudad.

Entre las técnicas que aplican destaca VenaSeal, un procedimiento endovascular sin calor que sella la vena enferma desde dentro, sin anestesia general, sin heridas quirúrgicas y con reincorporación inmediata a la actividad diaria. Varitek es una clínica referente en esta técnica en España, con más de 4.500 venas safenas tratadas con éxito y un índice del 99% de casos resueltos sin cirugía.

Las varices, una patología frecuente que se normaliza demasiado

La insuficiencia venosa crónica afecta a cerca del 30-40% de la población adulta, con una incidencia significativamente mayor en mujeres — dos de cada tres afectados son mujeres, en buena parte por factores hormonales y la influencia de los embarazos sobre el sistema venoso. A pesar de su prevalencia, es una de las patologías más infratratadas: los síntomas se confunden con cansancio, se convive con ellos durante años y, cuando se busca solución, muchos pacientes desconocen que hoy existen alternativas eficaces a la cirugía tradicional.

Con sus charlas informativas, Varitek busca precisamente reducir esa brecha y acercar el conocimiento médico a la ciudadanía, con el objetivo de despejar dudas y ofrecer un espacio donde cada persona pueda valorar su caso con especialistas, sin presión y con información rigurosa. La próxima edición tendrá lugar en otoño y se anunciará a través de la web y las redes sociales de Varitek.

Varitek Alicante está ubicada en la calle Alfonso Guixot Guixot, 5 (entrada por Gran Vía, 12), en Alicante.

Para más información o para solicitar diagnóstico: varitek.es/varitek-alicante