De Alicante al mundo: 40 años liderando la revolución de la medicina reproductiva

Cada vez son más las personas que se apoyan en la medicina reproductiva para cumplir su deseo de formar una familia. El retraso de la maternidad, los cambios demográficos y la mejora de las técnicas terapéuticas han convertido esta especialidad en una disciplina clave dentro de la medicina moderna y Alicante se ha convertido en una referencia mundial tras convivir cuatro décadas con uno de los centros que más ha impulsado el desarrollo de la reproducción asistida en el mundo: Instituto Bernabeu.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Fertilidad, la trayectoria de la firma alicantina está plagada de hitos que toman el pulso de la evolución de esta especialidad en los últimos 40 años. Desde los primeros tratamientos de fecundación in vitro hasta la actual medicina reproductiva de precisión, basada en la genética, el análisis integral del paciente y la personalización de los tratamientos, Instituto Bernabeu ha protagonizado muchos de los avances en esta ciencia.

Ya en 1987, Rafael Bernabeu logró la consecución del primer embarazo mediante fecundación in vitro de la Comunitat Valenciana; un logro que situó a Alicante en el mapa de una disciplina que daba sus primeros pasos. Desde entonces, la actividad fue acompañada de una intensa apuesta por la investigación y el desarrollo científico, una línea de trabajo que ha permitido al centro participar en avances de repercusión mundial como la aplicación de técnicas de diagnóstico genético avanzado para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias graves.

Estos hitos consolidaron un prestigio científico que se ha traducido en una presencia constante en los principales congresos internacionales de medicina reproductiva y en el desarrollo de proyectos de investigación punteros en áreas como la genética reproductiva, la implantación embrionaria, la baja reserva ovárica o la inteligencia artificial aplicada a la selección embrionaria.

La evolución de la medicina reproductiva ha transformado la forma de abordar los tratamientos y desde Instituto Bernabeu han desarrollado un modelo que marca el futuro del sector hacia una atención personalizada capaz de identificar las circunstancias específicas de cada paciente. En este escenario, el trabajo multidisciplinar se ha convertido en uno de los pilares para mejorar los resultados clínicos.

La infertilidad puede tener causas muy diversas y, en muchos casos, requiere la intervención coordinada de profesionales de distintas especialidades. Hematólogos, endocrinólogos, urólogos, inmunólogos, genetistas, ginecólogos, embriólogos y especialistas en salud mental colaboran hoy en el estudio y tratamiento de cada caso, aportando una visión global que permite diseñar estrategias adaptadas a las necesidades concretas de cada persona o pareja.

Esta filosofía de atención integral ha dado lugar a crear unidades especializadas en patologías o situaciones concretas, como los fallos de implantación, el aborto de repetición, la baja respuesta ovárica o los problemas de origen masculino. El objetivo es profundizar en el diagnóstico para ofrecer tratamientos individualizados que aumenten las posibilidades de éxito y reduzcan la incertidumbre.

La historia de Instituto Bernabeu está estrechamente ligada a la figura del doctor Rafael Bernabeu, ginecólogo alicantino que impulsó el proyecto en 1985 con una visión pionera. Su apuesta por incorporar las técnicas más avanzadas de reproducción asistida y por desarrollar una intensa actividad investigadora permitió que Alicante se situara entre los referentes nacionales e internacionales de una especialidad que comenzaba a consolidarse. A lo largo de las décadas, el centro ha combinado asistencia clínica, formación e investigación, contribuyendo al avance del conocimiento científico en medicina reproductiva.

Ubicación del Instituto Bernabeu en Google Maps.

Esta visión y evolución de la medicina reproductiva continua vigente bajo la dirección general y médica de la Dra. Andrea Bernabeu, la segunda generación familiar, manteniendo la apuesta por la innovación científica y tecnológica en sus nueve clínicas repartidas por media España y la clínica en Venecia (Italia), pero también por un modelo de atención centrado en el paciente, con una visión integral que incorpora tanto el componente médico como el emocional. La mirada está puesta en los nuevos desafíos de la fertilidad, la medicina personalizada, la genética y las herramientas digitales que marcarán el futuro de la especialidad.

«La medicina reproductiva ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Hoy contamos con más conocimiento, mejores herramientas diagnósticas y una capacidad mucho mayor para individualizar los tratamientos. Por ello, nuestro reto es seguir protagonizando los avances del futuro del sector y ofrecer a cada paciente la mejor respuesta integrando distintas especialidades médicas, investigación, medicina de precisión y una investigación genética que Alicante como uno de los focos de referencia en el desarrollo de la fertilidad asistida también contribuya a que Alicante sea una referencia en fertilidad asistida», señala la doctora Bernabeu.