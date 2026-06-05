Casos complejos de infertilidad: cuando el diagnóstico lo cambia todo

La infertilidad ya no es una realidad excepcional: afecta a una de cada seis personas en el mundo. Pero detrás de esa cifra hay algo que rara vez cabe en un dato: años de intentos,diagnósticos incompletos, baja reserva ovárica, fallos de implantación, abortos de repetición, endometriosis, factor masculino o tratamientos previos sin resultado. En los casos complejos de infertilidad, repetir no es la respuesta; lo que cambia el rumbo es llegar al diagnóstico preciso.

Con motivo del Mes de la Fertilidad, Tambre Fertility Clinics pone el foco en una realidad cada vez más frecuente: muchas pacientes no buscan solo empezar un tratamiento, sino encontrar una respuesta después de haberlo intentado antes. En Tambre, el 52% de las pacientes tiene más de 40 años y una parte significativa llega tras haber realizado tres o más tratamientos fallidos en otras clínicas.

La CEO de Tambre, Inge Kormelink, con dos pacientes. / .

La reproducción asistida forma ya parte de la experiencia sanitaria de miles de pacientes en España: según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en 2023 nacieron 39.555 bebés gracias a estas técnicas, alrededor del 10% de los nacimientos del país. La pregunta para muchas pacientes no es solo dónde iniciar un tratamiento, sino dónde encontrar una respuesta cuando el camino ha sido difícil. Ahí es donde Alicante empieza a consolidarse como un nuevo hub de medicina reproductiva avanzada.

“Cada paciente llega con una historia. Algunas con esperanza; otras con dudas de si volver a intentarlo. Nuestro trabajo es ofrecer respuestas médicas rigurosas y, al mismo tiempo, acompañar con honestidad, sensibilidad y cercanía”, explica Inge Kormelink, CEO de Tambre Fertility Clinics quien a su vez fue paciente FIV. “La medicina reproductiva avanzada no puede basarse en protocolos estándar. Necesita diagnóstico preciso, ciencia, experiencia clínica y una atención realmente centrada en la persona”.

Cuando repetir no es la respuesta

En fertilidad, repetir un tratamiento sin entender qué ha fallado puede suponer pérdida detiempo, desgaste emocional y frustración. Por eso, en los casos complejos de infertilidad , el primer paso no es empezar de nuevo, sino revisar qué ha ocurrido antes y qué factores pueden estar influyendo en el resultado.

El Dr. Abraham Zavala, coordinador médico de Tambre Alicante, subraya la importancia de una valoración individualizada: “Cuando una paciente ha tenido baja reserva ovárica, fallos de implantación o varios tratamientos previos sin éxito, no podemos limitarnos a repetir el mismo esquema. Hay que estudiar su historia clínica, analizar los factores ováricos, embrionarios, endometriales, masculinos y genéticos, y diseñar una estrategia ajustada a su caso”.

El Dr. Abraham Zavala, coordinador médico de Tambre Alicante / .

La historia de Dorien Waanders y su pareja Marlot, refleja bien esa realidad. Tras 17 tratamientos fallidos en Países Bajos, Dorien logró el embarazo en su primer tratamiento con Tambre Alicante. Su caso no es una promesa de resultado, porque cada historia clínica es única, pero sí muestra el valor de una nueva mirada médica cuando el camino ha sido especialmente difícil.

Ciencia, laboratorio y acompañamiento emocional

La medicina reproductiva ha avanzado de forma decisiva: hoy permite observar mejor el desarrollo embrionario, personalizar protocolos y tomar decisiones clínicas con más información. Tambre Alicante cuenta con un laboratorio de última generación , sistemas avanzados de cultivo embrionario, incubadores con tecnología Time-Lapse que permiten seguir la evolución de los embriones de forma continua sin sacarlos de los incubadores.

Pero la tecnología no sustituye al criterio médico, lo refuerza. Su valor está en integrarse en una estrategia personalizada, especialmente en pacientes con baja reserva, edad avanzada, fallos previos o embriones de evolución compleja.

A esta apuesta científica se suma la investigación impulsada por la Fundación Tambre y una dimensión clave: la atención psicológica . La infertilidad no afecta solo al cuerpo; también condiciona la espera, la toma de decisiones y la forma de vivir cada intento.

Dra Esther Moraga / .

La apertura de Tambre Alicante en 2025 supuso una nueva etapa para una clínica pionera desde 1978. Con sedes en Madrid y Alicante, casi 50 años de experiencia, pacientes de más de 100 nacionalidades y una clara vocación investigadora, Tambre refuerza el potencial de Alicante como polo de salud, ciencia e innovación.

Tambre Alicante rompe además el estereotipo de la fertilidad fría e impersonal. Sus espacios transmiten calma, privacidad y confianza: formas orgánicas, amplitud y una atmósfera serena al servicio de una medicina altamente tecnológica, pero profundamente humana.

Para quienes sienten que ya lo han intentado todo, el mensaje es claro: en fertilidad, la respuesta no siempre está en hacer más. A veces está en hacerlo mejor.