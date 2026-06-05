Cómo proteger el cabello del sol

La llegada del verano trae consigo más horas de sol, días de playa, piscina y actividades al aire libre. Sin embargo, estos cambios también pueden afectar a la salud del cabello y del cuero cabelludo. La radiación ultravioleta, el cloro, la sal marina y las altas temperaturas pueden debilitar la fibra capilar, aumentar la sequedad y favorecer la pérdida de densidad en personas predispuestas.

Conocer cómo responde el cabello durante esta época y adoptar medidas preventivas es fundamental para mantenerlo sano y fuerte durante toda la temporada.

El verano, una época de mayor agresión capilar

Durante los meses más cálidos, el cabello se enfrenta a múltiples factores externos que pueden deteriorar su estructura. La exposición prolongada al sol puede alterar la queratina, la proteína principal del cabello, provocando una mayor fragilidad.

Además, el contacto frecuente con el agua del mar y las piscinas favorece la deshidratación de la fibra capilar, mientras que el sudor y el calor pueden irritar el cuero cabelludo y aumentar la sensación de picor o sensibilidad.

Aunque estos efectos suelen ser temporales, una exposición continuada sin protección puede acelerar el deterioro capilar y hacer más evidente la pérdida de cabello en personas con predisposición genética o problemas capilares previos.

Cuándo consultar con un especialista

Es habitual notar cambios en la textura del cabello tras semanas de exposición solar intensa. Sin embargo, si además se observa una caída excesiva, pérdida de densidad o zonas con menor cobertura, es recomendable realizar una valoración médica. En estos casos, los especialistas de Centro Dermatológico Estético pueden determinar si existe una alteración capilar subyacente y establecer un tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente.

En hombres, una de las causas más frecuentes es la alopecia androgenética, de origen hereditario y hormonal. En mujeres, la pérdida capilar suele tener un origen multifactorial y puede estar relacionada con cambios hormonales, déficits nutricionales o enfermedades autoinmunes. Detectar estas situaciones de forma precoz permite actuar antes de que el problema avance.

Alopecias

● Cicatriciales: Son las formas más complejas de alopecia. La pérdida de cabello se produce por una cicatrización del cuero cabelludo que impide la regeneración del folículo. Entre las más conocidas se encuentran la alopecia frontal fibrosante y el liquen plano pilar. El objetivo del tratamiento es frenar la progresión de la enfermedad.

● No cicatriciales: Son las más frecuentes y, en muchos casos, reversibles. Incluyen la alopecia androgenética, los efluvios capilares y la alopecia areata. Un diagnóstico temprano permite aplicar tratamientos eficaces y mejorar el pronóstico.

Qué tratamientos existen hoy

El tratamiento dependerá de la causa de la caída y del estado del cuero cabelludo. En Centro Dermatológico Estético, cada paciente recibe un plan personalizado que puede combinar diferentes opciones terapéuticas.

● Tratamiento médico: Constituye la base del cuidado capilar. Puede incluir fórmulas magistrales con minoxidil y otros principios activos, además de suplementos específicos para fortalecer el cabello desde el interior. La constancia es fundamental para obtener resultados visibles.

● Tratamientos complementarios: La mesoterapia capilar y el plasma rico en factores de crecimiento (PRP) ayudan a estimular la actividad folicular y mejorar la calidad del cabello. Son procedimientos mínimamente invasivos que complementan el tratamiento médico.

● Microcirugía capilar F.U.E.: Indicada en determinados casos de alopecia avanzada. Esta técnica permite redistribuir folículos sanos hacia las zonas con menor densidad capilar, siempre tras una valoración médica especializada.

La prevención

El uso de protectores capilares, sombreros o gorras, así como una adecuada hidratación y una rutina de cuidado adaptada a la estación, son medidas clave para minimizar los efectos del sol sobre el cabello. Si notas que tu cabello se vuelve más frágil, pierde densidad o presenta una caída superior a la habitual, es recomendable solicitar una valoración especializada. Un diagnóstico precoz y un tratamiento personalizado son las mejores herramientas para preservar la salud capilar también durante el verano.