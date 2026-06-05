«Es como volver a nacer y vivir la vida que siempre has querido»

Durante años, Ernesto López Salmerón convivió con un cuerpo que poco a poco fue limitando su vida. A sus 42 años, este agricultor residente en Almería asegura que siempre había gozado de buena salud y que no padecía enfermedades asociadas antes de la intervención. Sin embargo, sus 175 kilos se habían convertido en una barrera diaria, especialmente en un trabajo físicamente tan exigente como el suyo.

La jornada en el campo requería un esfuerzo que cada vez le costaba más asumir. La movilidad reducida y la fatiga frecuente condicionaban sus tareas y también su vida fuera del ámbito laboral. Actividades cotidianas que antes podían resultar sencillas fueron quedando relegadas. No solo por las dificultades físicas, sino también por la imagen que percibía de sí mismo.

«Cuando te ves en el espejo y notas que no eres tú mismo, cuando ni siquiera te puedes comprar ropa en una tienda normal, entiendes hasta qué punto la situación te está afectando», recuerda. En su caso, la obesidad no había derivado todavía en otras complicaciones clínicas, pero sí había mermado su energía, su autonomía y su confianza.

La posibilidad de someterse a una cirugía bariátrica llegó a través de personas de su entorno. Un conocido que había sido tratado por la doctora Vanesa Maturana, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica de HLA Vistahermosa, le habló de su experiencia. Además, la especialista era conocida de un familiar. Esas referencias le animaron a desplazarse desde Almería hasta Alicante para recibir una valoración.

Desde aquella primera consulta, Ernesto sintió que había encontrado el lugar adecuado. «Tanto la doctora Maturana como absolutamente todos los miembros de su equipo y el personal del hospital me transmitieron una confianza y una tranquilidad absolutas», afirma.

Sus dudas no estaban tanto relacionadas con la decisión de operarse como con lo que vendría después. Le preocupaban la recuperación y la alimentación tras la cirugía: cómo se adaptaría su organismo, qué cambios tendría que incorporar y qué dificultades encontraría en el proceso. Según explica, el equipo médico resolvió todas sus preguntas «con plena confianza y de una forma muy humana».

El 23 de abril de 2025, Ernesto ingresó en HLA Vistahermosa para someterse a un bypass gástrico en Y. Esta intervención, realizada por vía laparoscópica en la unidad, forma parte de los tratamientos quirúrgicos destinados a pacientes con obesidad severa cuando el abordaje requiere de una actuación especializada y un seguimiento continuado.

La Unidad de Cirugía Bariátrica de HLA Vistahermosa está coordinada por la doctora Vanesa Maturana y reúne a especialistas en cirugía bariátrica laparoscópica, nutrición y endocrinología, además del apoyo psicológico necesario para acompañar los cambios de hábitos y el impacto emocional del proceso. El centro subraya que la cirugía no debe entenderse como una solución inmediata o aislada, sino como una herramienta terapéutica integrada en un tratamiento multidisciplinar.

La Unidad de Cirugía Bariátrica de HLA Vistahermosa está coordinada por la doctora Vanesa Maturana / JOAQUIN P. REINA

En los meses posteriores a la operación, la evolución de Ernesto fue transformando su día a día. De los 175 kilos que pesaba antes de la intervención ha pasado a los 90. Una pérdida de 85 kilos que ha cambiado su cuerpo, pero que, según insiste, no constituye el logro más importante de todo el camino recorrido.

«Lo que más ha cambiado en mi vida han sido las ganas de vivir, el no tener una vida sedentaria en todos los aspectos», explica. Después de mucho tiempo condicionado por su estado físico y por la inseguridad que sentía debido a su aspecto, ha recuperado actividades que había dejado atrás. Volver a moverse con libertad, trabajar con menos limitaciones y sentirse cómodo consigo mismo han sido, para él, algunos de los cambios más significativos.

La transformación también ha tenido una dimensión emocional. Ernesto habla de recuperar la confianza, la seguridad y el amor propio. El espejo, que durante años le había devuelto una imagen con la que no conseguía identificarse, comenzó a reflejar una versión distinta de sí mismo. Una persona capaz de retomar planes, de elegir ropa con normalidad y de afrontar la rutina sin el peso constante de la frustración.

En ese proceso, destaca especialmente el seguimiento recibido después de la cirugía. «Ha sido un acompañamiento total por todas las partes. Están muy atentos en todo momento», señala. Junto al control médico y a la adaptación nutricional, considera fundamental el apoyo psicológico recibido por parte de Juan, profesional del equipo al que define como «excepcional como persona y profesional».

La experiencia de Ernesto relata cómo el tratamiento de la obesidad severa va mucho más allá de una cifra en la báscula. La pérdida de peso puede ser el resultado más visible, pero detrás existen cambios profundos en la salud, la movilidad, la autoestima y la manera de relacionarse con el mundo.

Hoy, casi un año después de aquella intervención en Alicante, Ernesto mira atrás con la certeza de haber tomado una decisión que ha transformado su vida. Por eso, cuando piensa en otras personas que puedan encontrarse en una situación similar, su mensaje es directo: «Les diría que no esperen más. En manos de verdaderos profesionales como la doctora Maturana, todo saldrá bien. Es como volver a nacer y vivir la vida que siempre has querido».

Otro caso de éxito

HLA Clínica Vistahermosa

Avenida de Denia, 103, Alicante

Mapa de la localización de HLA Clínica Vistahermosa.

Citas vía WhatsApp 696354290

www.hlavistahermosa.com