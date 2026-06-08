El Hospital Quirónsalud Torrevieja participa en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica

En el marco del XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), considerado el principal foro científico de la especialidad en España y que este año ha reunido en Alicante del 3 al 5 de junio a cientos de profesionales para debatir sobre los últimos avances en el tratamiento del cáncer, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha tenido una destacada participación.

La representación del centro ha estado encabezada por la doctora Rosa Mª Cañón , jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Quirónsalud Torrevieja , quien además ha formado parte del Comité Organizador del Congreso y ha ejercido como moderadora de dos mesas científicas centradas en algunos de los temas de mayor relevancia y actualidad para la especialidad.

Asimismo, el doctor Pere Bretcha, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Torrevieja, participó en una mesa coloquio multidisciplinar, poniendo de manifiesto la importancia del abordaje integral y coordinado del paciente oncológico.

Junto a ellos, otros tres profesionales del Servicio de Oncología Radioterápica asistieron al congreso: un médico especialista en Oncología Radioterápica, un profesional de Enfermería especializado en el cuidado del paciente oncológico y un Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. Esta participación refleja la apuesta del centro por la formación continuada y la actualización constante de conocimientos de todos los perfiles implicados en la atención al paciente con cáncer.

Durante el congreso se analizaron las principales innovaciones tecnológicas y científicas que están transformando la oncología radioterápica, una especialidad en continua evolución que incorpora herramientas cada vez más precisas y personalizadas para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición del Congreso SEOR ha sido la creciente participación de los pacientes dentro del programa científico, reforzando la importancia de incorporar su experiencia, sus necesidades y su visión en la evolución de la oncología radioterápica y en la toma de decisiones asistenciales.

En este contexto, Quirónsalud cuenta con un referente nacional en innovación terapéutica a través del Centro de Protonterapia Quirónsalud de Madrid, el primer centro de protonterapia operativo en España. Su puesta en marcha supuso un hito histórico para la oncología radioterápica de nuestro país y consolidó el liderazgo del Grupo Quirónsalud en la incorporación de tecnologías avanzadas para el tratamiento del cáncer.

La participación del Hospital Quirónsalud Torrevieja en este encuentro nacional reafirma su compromiso con una oncología de excelencia, donde la innovación tecnológica, la investigación, la formación continuada y la atención humanizada avanzan de la mano para ofrecer a los pacientes los mejores resultados posibles.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud cuenta con diferentes centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conformando un grupo líder que se encuentra a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la vanguardia de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

Mapa de ubicación de Quirónsalud Alicante.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.