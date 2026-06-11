La cirugía robótica Da Vinci ayuda a preservar la continencia urinaria y la función sexual tras el cáncer de próstata

Con motivo del día Mundial de Cáncer de Próstata, especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja, destacan la prostatectomía radical como uno de los tratamientos más eficaces para el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Esta intervención consiste en la extirpación completa de la próstata y, habitualmente, de las vesículas seminales, con el objetivo de eliminar el tumor antes de que se extienda a otras partes del organismo.

En los últimos años, la incorporación de la cirugía robótica Da Vinci ha supuesto una auténtica revolución en este procedimiento, permitiendo realizar intervenciones con una precisión milimétrica y mejores resultados funcionales para los pacientes.

"La prostatectomía radical tiene un objetivo curativo y está especialmente indicada en pacientes con cáncer de próstata localizado, cuando la enfermedad todavía se encuentra confinada en la glándula prostática", explica el doctor Sven Petry , especialista del Servicio de Urología y experto en Cirugía Robótica.

Una evolución hacia una cirugía menos invasiva

Tradicionalmente, esta intervención se realizaba mediante cirugía abierta, lo que requería una incisión amplia y un periodo de recuperación más prolongado. La llegada de la laparoscopia supuso un importante avance, pero ha sido la cirugía robótica la que ha permitido llevar la precisión quirúrgica a un nuevo nivel.

El sistema Da Vinci permite al cirujano controlar desde una consola una serie de brazos robóticos que reproducen sus movimientos en tiempo real, eliminando el temblor natural de la mano y proporcionando una visión tridimensional de alta definición del campo quirúrgico. "Gracias a esta tecnología podemos realizar movimientos mucho más precisos y preservar mejor las estructuras anatómicas que rodean la próstata", señala Petry.

Mejor preservación de la continencia urinaria y la función sexual

Uno de los aspectos que más preocupa a los pacientes que deben someterse a una prostatectomía radical es la posible aparición de secuelas relacionadas con la continencia urinaria o la función eréctil. La precisión que ofrece el sistema Da Vinci facilita la identificación y preservación de los nervios y estructuras responsables de estas funciones, contribuyendo a mejorar la recuperación funcional tras la intervención.

"Uno de los grandes beneficios de la cirugía robótica es que nos permite trabajar con una precisión extraordinaria en áreas muy delicadas, favoreciendo una mejor preservación funcional siempre que las características del tumor lo permitan", destaca el especialista en urología.

Menor sangrado y recuperación más rápida

Entre las principales ventajas de la prostatectomía radical asistida por robot destaca la reducción del trauma quirúrgico gracias a la realización de pequeñas incisiones, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida.

Además, el menor sangrado durante la intervención y la reducción de la estancia hospitalaria permiten que muchos pacientes recuperen antes su autonomía y puedan reincorporarse con mayor rapidez a sus actividades cotidianas. "El paciente suele notar la diferencia desde los primeros días tras la cirugía. La recuperación es más rápida y el impacto físico de la intervención es considerablemente menor que con las técnicas tradicionales", afirma Petry.

Quirónsalud: tecnología que marca la diferencia en el cuidado

La apuesta de Quirónsalud por la incorporación de innovación tecnológica se fundamenta en un modelo asistencial que prioriza el bienestar del paciente por encima de todo. Al entender la tecnología como el mejor aliado del profesional sanitario, el Grupo incorpora continuamente los equipamientos más avanzados para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos mínimamente invasivos. Esta constante actualización ayuda a consolidar una medicina de precisión que aporta mayor seguridad, agiliza los tiempos de recuperación y ofrece soluciones reales a los retos de la sanidad actual.