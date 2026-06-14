Un verano sin preocupaciones: bienestar, confort y tradición en Ballesol Alicante

Llega el verano a la provincia de Alicante, y con él, la esperada luz, el buen clima y la celebración de las tradicionales Hogueras de San Juan. En esta época del año, muchas familias buscan el equilibrio perfecto: disfrutar de un merecido descanso o unas vacaciones, mientras se aseguran de que sus seres queridos reciben los mejores cuidados en un entorno seguro y confortable.

Para dar respuesta a esta necesidad, Ballesol, con más de 45 años de trayectoria en el sector residencial, ofrece su programa de estancias temporales para mayores y vacacionales o estancias de respiro familiar . Estos servicios están diseñados para que los residentes disfruten de un periodo estival lleno de comodidades, atenciones personalizadas y actividades socioculturales, con el respaldo de un equipo de profesionales altamente cualificados (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, expertos en nutrición…) que velan por su salud sin perder el arraigo a las costumbres locales.

Vivir las Hogueras con alegría y participación

El envejecimiento activo y participativo es uno de los pilares esenciales del modelo de Ballesol. Por ello, la llegada de las fiestas oficiales de la ciudad se vive con especial ilusión en cada una de sus residencias de ancianos . A través de los talleres de animación, los residentes participan activamente en las hogueras, la música y la tradición, demostrando que la vitalidad no tiene edad cuando se comparte en un entorno familiar de cariño y respeto.

La llegada de las Hogueras se vive con especial ilusión en cada una de sus residencias de ancianos. / .

Para quienes se encuentran en la búsqueda activa de una residencia de mayores en Alicante ciudad o en sus costas, Ballesol cuenta con tres opciones de alto nivel, cada una con su propia personalidad, servicios adaptados y programación festiva:

Ballesol Costa Blanca Resort

Ballesol Costa Blanca Resort, para aquellos que buscan un entorno exclusivo rodeado de naturaleza y tranquilidad, este complejo residencial es el máximo exponente de los apartamentos senior en Villajoyosa . En un formato resort premium, ofrece plazas residenciales y amplios apartamentos independientes.

Sus residentes disfrutan de piscina, zonas ajardinadas y terapias avanzadas en un entorno de auténtico descanso vacacional. Además, el centro ha reforzado este ambiente de hogar celebrando el Día de las Familias, un encuentro amenizado por la música en directo de un violinista. Durante la cálida jornada, residentes y familiares compartieron un aperitivo, participaron en un taller creativo de abanicos personalizados y construyeron juntos un gran "árbol de la familia Ballesol".

Ballesol Playa de San Juan

El centro Ballesol Playa de San Juan , ubicado a escasos metros del mar, ofrece un ambiente costero inmejorable para disfrutar de la brisa marina. Sus instalaciones disponen de amplias terrazas, zonas ajardinadas y programas específicos de rehabilitación posthospitalaria, garantizando unas vacaciones donde el bienestar y el confort avanzan de la mano.

Joaquín García como presidente, Vicenta García como Belleza 2026 y Juliana López como Dama de Honor / .

Fieles a sus tradiciones, el centro arranca la celebración de las Hogueras mañana 16 de junio con la ansiada Plantá y su propia mascletá, lideradas por sus cargos honoríficos: Joaquín García como presidente, Vicenta García como Belleza 2026 y Juliana López como Dama de Honor. A lo largo de estas fiestas no faltarán las ofrendas, los bailes y la diversión junto al equipo técnico del centro.

Ballesol Vía Parque

Desde Ballesol Vía Parque, siendo ideal para quienes prefieren el pulso urbano de la capital, esta residencia de ancianos privada en Alicante permite a los residentes mantener una comunicación directa con la ciudad y sus familiares, disfrutando de unas instalaciones modernas, estancias totalmente adaptadas y un cuidado integral.

El espíritu festivo se vive aquí con un intenso y emocionante calendario de Hogueras que abarca casi todo el mes de junio. La programación de este año es totalmente inmersiva: desde salidas a la Exposición del Ninot y la tradicional Plantá con degustación de coca amb tonyina, hasta visitas a diversas fogueras alicantinas, como las de Alacant Golf y Altozano.

Descubra cómo las estancias permanentes o temporales en Ballesol Alicante pueden transformar positivamente el verano de su familia. Más información y reserva de plazas en ballesol.es o a través del teléfono 900 24 24 25.

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