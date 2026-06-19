Las altas temperaturas que se esperan durante las Hogueras de Alicante aumentan el riesgo de golpes de calor y deshidratación

La llegada de las Hogueras de San Juan convierte las calles de Alicante en el epicentro de la celebración, con miles de personas participando durante días en mascletàs, desfiles, conciertos, barracas y actividades al aire libre. Sin embargo, las altas temperaturas que se prevén en estas fechas, unidas a las largas jornadas de exposición al sol y la actividad física continuada, incrementan el riesgo de sufrir golpes de calor, insolaciones y cuadros de deshidratación.

Desde el Centro Médico Quirónsalud Alicante, el doctor José Manuel Adsuar, especialista del Servicio de Urgencias, alerta de que estas patologías son especialmente frecuentes durante los días grandes de las fiestas, cuando muchas personas permanecen durante horas en la calle sin una hidratación adecuada o sin adoptar medidas básicas de protección frente al calor.

“Durante las Hogueras vemos cómo aumentan las consultas relacionadas con mareos, agotamiento por calor y deshidratación. En la mayoría de los casos pueden prevenirse con medidas sencillas, pero es importante conocer los síntomas de alarma para actuar con rapidez”, explica el doctor Adsuar.

El golpe de calor constituye la forma más grave de lesión causada por las altas temperaturas y puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente si no se trata de forma inmediata.

Según el especialista de Urgencias del Centro Médico Quirónsalud Alicante, “muchas personas confunden los primeros signos de un golpe de calor con un simple cansancio propio de la fiesta. Cuando aparecen mareos persistentes, sensación de desorientación o una debilidad intensa es fundamental buscar un lugar fresco, hidratarse y solicitar atención médica si los síntomas no mejoran rápidamente”.

Los grupos más vulnerables son los niños, las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con tratamiento farmacológico para la hipertensión o el insomnio, además de quienes realizan una actividad física intensa durante las celebraciones. También existe un riesgo añadido cuando las altas temperaturas se combinan con el consumo de alcohol.

“El alcohol favorece la deshidratación y puede dificultar la percepción de los síntomas iniciales del golpe de calor. Por eso recomendamos alternar siempre las bebidas alcohólicas con agua y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día”, señala.

Consejos para disfrutar de las Hogueras con seguridad

Los especialistas de Quirónsalud Alicante recuerdan una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos asociados al calor durante las fiestas:

Beber agua de forma frecuente, incluso aunque no se tenga sensación de sed.

de forma frecuente, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Evitar la exposición solar prolongada entre las 12:00 y las 17:00 horas.

Utilizar gorra, sombrero y ropa ligera de colores claros.

Aplicar protector solar y renovarlo cada dos horas.

y renovarlo cada dos horas. Buscar zonas de sombra durante las esperas para asistir a mascletàs y otros actos multitudinarios.

durante las esperas para asistir a mascletàs y otros actos multitudinarios. Limitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

Prestar especial atención a niños y personas mayores.

Además, el doctor Adsuar insiste en la importancia de actuar con rapidez ante cualquier síntoma compatible con un golpe de calor. "Si una persona presenta confusión, dificultad para responder, pérdida de conciencia o una temperatura corporal muy elevada, debemos llamar a los servicios de emergencia de inmediato. La rapidez en la atención puede marcar la diferencia".

Mapa de ubicación de Quirónsalud Alicante.

Desde Quirónsalud Alicante recuerdan que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para disfrutar plenamente de unas fiestas seguras y saludables, especialmente en un contexto en el que las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes durante el inicio del verano.