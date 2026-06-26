La estabilidad laboral y la conciliación, claves para impulsar la natalidad

En un contexto marcado por la baja natalidad, España registra una media de 1,1 hijos por mujer, una cifra muy alejada del nivel de reemplazo generacional. Ante este reto demográfico, dos investigaciones impulsadas por el Observatorio Social de la Fundación «la Caixa» concluyen que las ayudas económicas directas pueden estimular los nacimientos de forma inmediata, pero no garantizan un aumento sostenido de la natalidad. La estabilidad laboral, la conciliación y la reducción de los costes profesionales asociados a la maternidad se perfilan como factores determinantes a largo plazo.

Los estudios, liderados por investigadores de la Goethe Universität Frankfurt y del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, entre otras instituciones, analizan cómo influyen los incentivos financieros, las políticas de conciliación y las dinámicas del mercado laboral en la decisión de tener hijos. Sus resultados apuntan a que las políticas públicas deben ir más allá de las transferencias monetarias puntuales y abordar las condiciones estructurales que dificultan compatibilizar maternidad y carrera profesional.

El primer estudio, titulado «¿Los incentivos financieros impulsan la natalidad a largo plazo?», examina el impacto del conocido «cheque bebé», una ayuda universal de 2.500 euros por nacimiento introducida en España en 2007. Según la investigación, esta medida provocó un aumento del 6 % en los nacimientos durante los nueve meses posteriores a su implantación. Sin embargo, al ampliar el análisis a lo largo del ciclo vital, el impacto sobre la tasa total de natalidad se reduce notablemente y apenas alcanza el 3 %.

Infografía sobre el efecto del cheque bebé en la natalidad. / INFORMACIÓN

Este resultado indica que los incentivos económicos tienden a adelantar decisiones de maternidad más que a incrementar de forma sostenida el número de hijos. La investigación también señala la existencia de una brecha entre la natalidad deseada y la real: muchas mujeres en España declaran querer tener más hijos de los que finalmente tienen, pero las dificultades de conciliación y los costes laborales asociados a la maternidad condicionan esa decisión.

De hecho, diez años después del primer hijo, las mujeres tienen un 37,5 % más de probabilidades de trabajar a tiempo parcial y perciben unos ingresos medios un 33,4 % inferiores. Estos datos reflejan el impacto que la maternidad sigue teniendo sobre la trayectoria profesional femenina.

La segunda investigación, titulada «¿Contribuyen las políticas de conciliación en España? El papel de las empresas», analiza cómo las medidas laborales influyen no solo en las decisiones de las familias, sino también en el comportamiento de las compañías. El estudio advierte de que las políticas de conciliación no pueden evaluarse sin tener en cuenta la respuesta empresarial, ya que pueden afectar a la contratación, la conversión de contratos temporales en indefinidos y los despidos.

Infografía sobre los costes de tener hijos para la carrera profesional. / INFORMACIÓN

El informe identifica un equilibrio complejo entre fecundidad, empleo e ingresos. Las políticas que refuerzan la estabilidad laboral pueden favorecer la natalidad al facilitar la compatibilidad entre empleo y maternidad. No obstante, también pueden generar efectos no deseados si las empresas anticipan mayores costes laborales futuros y reducen la contratación femenina o la conversión a contratos indefinidos.

Un ejemplo es la reforma de 1999, que introdujo el derecho a la reducción de jornada con protección del empleo. La medida aumentó su uso entre madres con contrato indefinido, pero también provocó una reacción empresarial adversa: disminuyó la conversión de contratos temporales femeninos en indefinidos.

Ante este escenario, los estudios coinciden en que las políticas más eficaces son aquellas capaces de alinear los incentivos de trabajadoras y empresas. En particular, los subsidios orientados a fomentar la conversión de contratos temporales femeninos en indefinidos aparecen como una herramienta prometedora para mejorar simultáneamente maternidad e ingresos.

En definitiva, impulsar la natalidad en España requiere crear un entorno en el que tener hijos no suponga renunciar al desarrollo profesional. Las ayudas económicas pueden actuar como estímulo inicial, pero la sostenibilidad demográfica depende de políticas que reduzcan los costes de la maternidad, refuercen la estabilidad laboral y garanticen una conciliación real. También exige una corresponsabilidad social y empresarial que permita a las familias planificar su futuro con mayor seguridad.