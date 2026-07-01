HCB Hospitales incorpora una estrategia combinada para potenciar la pérdida de peso en pacientes con obesidad

La Unidad de Obesidad de HCB Hospitales incorpora una nueva estrategia terapéutica que combina el balón ingerible Allurion con medicamentos agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida o la tirzepatida. La evidencia clínica más reciente muestra que esta combinación puede ayudar a determinados pacientes a alcanzar pérdidas de peso superiores al 20% del peso corporal, siempre bajo supervisión médica y dentro de un programa integral de tratamiento.

La obesidad ha dejado de abordarse con tratamientos únicos para dar paso a un modelo mucho más personalizado. Hoy, los especialistas pueden combinar diferentes herramientas terapéuticas según las características de cada paciente, mejorando los resultados y favoreciendo un mantenimiento más saludable de la pérdida de peso.

"Cada paciente presenta unas necesidades diferentes y nuestro objetivo es diseñar la estrategia más adecuada para conseguir una pérdida de peso eficaz, segura y sostenible en el tiempo", explica el Dr. Álvaro Soler, cirujano bariátrico de la Unidad de Obesidad de HCB Hospitales.

Un tratamiento que suma dos mecanismos diferentes

Balón ingerible → aumenta la sensación de saciedad durante los primeros meses.

→ aumenta la sensación de saciedad durante los primeros meses. GLP-1 → ayuda a controlar el apetito y mantener la pérdida de peso.

La evidencia respalda la combinación

Los primeros estudios clínicos que han evaluado esta combinación muestran resultados especialmente prometedores. En una serie de pacientes tratados con balón Allurion y semaglutida, la pérdida media de peso alcanzó el 20,3% tras ocho meses de seguimiento. Posteriormente, otra serie clínica que combinó el balón con tirzepatida registró pérdidas medias del 23% al año de tratamiento, además de una mejor preservación de la masa muscular y una elevada adherencia terapéutica.

¿Para quién está indicado?

No todos los pacientes necesitan esta combinación. Tras una valoración médica completa, el equipo de la Unidad de Obesidad determina cuál es la estrategia más adecuada en función del índice de masa corporal, las enfermedades asociadas, los tratamientos previos y los objetivos de pérdida de peso.

Un tratamiento integral, no una solución rápida

Los especialistas recuerdan que ningún tratamiento consigue resultados duraderos sin cambios en los hábitos de vida. La alimentación, la actividad física, el seguimiento médico y el apoyo nutricional continúan siendo la base del tratamiento de la obesidad.

Mapa del Hospital HCB Benidorm

La incorporación de esta estrategia refuerza el compromiso de HCB Hospitales con tratamientos personalizados basados en la evidencia científica, ofreciendo a los pacientes nuevas alternativas para afrontar una enfermedad compleja como la obesidad.