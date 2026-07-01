La Universidad Miguel Hernández abre el plazo de inscripción para la III Edición del Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha abierto el plazo de inscripción para la III Edición del Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento, que dará comienzo en octubre de 2026. Se trata de una formación universitaria de alto nivel dirigida exclusivamente a médicos que deseen adquirir una preparación rigurosa, práctica y basada en la evidencia científica en una de las áreas con mayor crecimiento dentro de la medicina.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el máster se consolida como una de las formaciones universitarias de referencia en Medicina Estética en España. Su programa combina una sólida base científica con un marcado enfoque práctico, impartido por un claustro docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.

Además, el reducido ratio docentealumno durante los talleres prácticos y las prácticas clínicas permite ofrecer una formación altamente personalizada, con supervisión directa del profesorado y un aprendizaje eminentemente práctico.

Modalidad semipresencial compatible con la actividad profesional

Conscientes de las necesidades de los médicos en ejercicio, la UMH mantiene un formato semipresencial que permite compatibilizar la formación con la actividad asistencial. El programa combina docencia teórica online con talleres presenciales de alta especialización y formación clínica con pacientes reales en el Campus de Sant Joan d'Alacant, concentrando la actividad presencial principalmente durante fines de semana para facilitar la asistencia de alumnos procedentes de toda España.

Una formación centrada en la práctica clínica

Uno de los principales pilares del máster continúa siendo su marcado enfoque práctico. Los alumnos desarrollan habilidades clínicas mediante talleres especializados, entrenamiento supervisado y prácticas con pacientes, adquiriendo competencias directamente aplicables a su ejercicio profesional.

Tal como señala la Dra. Elena Caride, codirectora del máster y responsable de las prácticas clínicas: "Nuestro objetivo es que el alumno no solo conozca las técnicas más actuales, sino que aprenda a indicarlas correctamente, realizarlas con seguridad y desarrollar un criterio clínico sólido basado en la anatomía, la evidencia científica y la experiencia práctica."

Entre los talleres más destacados del programa se encuentran:

Taller de disección anatómica en cadáver , orientado al conocimiento profundo de la anatomía aplicada a la medicina estética.

, orientado al conocimiento profundo de la anatomía aplicada a la medicina estética. Taller de ecografía facial aplicada a procedimientos estéticos , una herramienta cada vez más imprescindible para incrementar la seguridad en tratamientos inyectables.

, una herramienta cada vez más imprescindible para incrementar la seguridad en tratamientos inyectables. Taller de dermocosmética médica y prescripción personalizada .

. Formación práctica en toxina botulínica, rellenos dérmicos, bioestimuladores, inductores de colágeno, hilos tensores, regeneración cutánea, láseres, peelings, mesoterapia y estética corporal.

Todo ello se complementa con prácticas clínicas supervisadas que permiten al alumno enfrentarse a situaciones reales dentro de un entorno docente seguro.

Formación universitaria basada en la evidencia

El programa ha sido diseñado para ofrecer una visión integral de la Medicina Estética actual, abordando tanto el diagnóstico y la planificación terapéutica como la prevención, la seguridad, el manejo de complicaciones y el envejecimiento saludable.

La docencia combina fundamentos científicos con protocolos clínicos actualizados, fomentando una práctica médica responsable, ética y orientada a obtener resultados naturales, armónicos y duraderos.

Dirigido exclusivamente a médicos. Plazas limitadas

El Máster está destinado únicamente a licenciados o graduados en Medicina. Las plazas son limitadas con el objetivo de garantizar grupos reducidos, atención personalizada y una formación eminentemente práctica.

Con esta tercera edición, la UMH reafirma su compromiso con una formación universitaria de excelencia, adaptada a las necesidades actuales de la Medicina Estética y orientada a formar profesionales altamente cualificados.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la tercera edición ya están abiertas y se recomienda formalizar la solicitud con antelación, debido al número reducido de plazas disponibles.

Para conocer el programa completo, el profesorado, los requisitos y el proceso de admisión, se puede consultar la web oficial de la Universidad Miguel Hernández o contactar directamente con la coordinación del máster.