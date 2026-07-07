ACTIVA impulsa una nueva forma de entender la fisioterapia avanzada desde Alicante

¿Qué hay detrás de una clínica de fisioterapia que funciona? La respuesta va mucho más allá de una agenda llena o una cartera fiel de pacientes. Hoy, una clínica sólida necesita estrategia, gestión, formación, tecnología y una visión clara de futuro. En torno a esa idea se celebró la jornada «Rentabilidad en acción», organizada por ACTIVA Suministro Médicoel pasado 3 de julio en Alicante, un encuentro exclusivo para profesionales sanitarios -y convertido ya en una cita anual imprescindible para el sector-, que hizo del restaurante Teselas un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la profesión.

El evento reunió a fisioterapeutas, responsables de clínicas y especialistas interesados en avanzar hacia modelos más eficientes, rentables y sostenibles. Bajo la premisa de analizar cómo trabajan juntas la gestión y la tecnología, la jornada abordó cómo transformar e impulsar una clínica sin perder calidad asistencial, identidad profesional ni cercanía con el paciente.

Jornada para Fisioterapeutas "Rentabilidad en Acción" / Héctor Fuentes

Referentes del sector

La cita contó con tres perfiles de referencia. Fran Ortega, cofundador de NMP Academy, profesor en la Universidad CEU Cardenal Herrera, especialista en deportistas de élite y fisioterapeuta personal de Ilia Topuria, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro con una intervención centrada en el crecimiento, la marca personal y la empresa.

Junto a él participaron Alejandro Rubio, fundador de Grupo Fortia y CEO de Fisioemprendedores, Psicología Rentable y Emprenology, que abordó la aplicación práctica de la inteligencia artificial en clínicas, y Begoña Casuso, asesora profesional sanitaria y CEO del Centro de Fisioterapia Vida, que centró su intervención en el paso de una agenda llena a una empresa sólida, rentable y sostenible.

Pero más allá de las ponencias, el encuentro puso sobre la mesa una realidad evidente: la fisioterapia atraviesa una etapa de transformación. La calidad del tratamiento sigue siendo esencial, pero las clínicas que quieren crecer necesitan mejorar procesos, optimizar recursos, diferenciarse y ofrecer al paciente una experiencia cada vez más completa.

Fran Ortega, especialista en deportistas de élite y fisioterapeuta personal de Ilia Topuria, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. / Héctor Fuentes

De ortopedia a grupo sanitario

La historia de ACTIVA Suministro Médico se entiende dentro de la evolución de Valdaloma Group, el grupo empresarial sanitario nacido en Alicante en 2013 a partir del proyecto impulsado por Guillem Carrión y Francisco J. Delicado con Ortopedia Ortoactiva. Lo que comenzó como una empresa vinculada a la ortopedia, la atención al paciente y el asesoramiento técnico ha crecido hasta convertirse en un proyecto con presencia en distintas áreas del sector salud.

Desde aquellos primeros pasos, Valdaloma Group ha ampliado su actividad hacia el suministro médico, la tecnología sanitaria, la fisioterapia avanzada, la formación y la integración hospitalaria. En ese crecimiento, ACTIVA Suministro Médico se ha consolidado como una de sus divisiones clave, especializada en la distribución de material sanitario, equipamiento médico y tecnología para clínicas, hospitales, centros sanitarios y profesionales.

El grupo mantiene, además, su vinculación con la ortopedia a través de Ortopedia Ortoactiva, con una ortopedia de vanguardia especializada en movilidad, con taller de fabricación propio y certificados en prótesis biónicas que hace de la firma una de las mejores ortopedias de España.

Valores que se mantienen

El crecimiento de ACTIVA no ha borrado los valores que marcaron sus primeros pasos: servicio cercano, asesoramiento técnico, confianza, especialización e innovación. «Desde el inicio hemos mantenido una idea clara: no se trata solo de vender producto, sino de asesorar, acompañar y generar confianza. La cercanía, la especialización y la innovación siguen definiendo nuestra forma de trabajar», explican sus socios fundadores, Francisco Delicado y Guillem Carrión.

Esa filosofía conecta directamente con el planteamiento de la jornada celebrada en Alicante. ACTIVA no entiende la tecnología como un simple catálogo de equipos, sino como una herramienta al servicio de la evolución de las clínicas. Su propuesta combina innovación, asesoramiento especializado, conocimiento del sector y acompañamiento.

Al finalizar la jornada, tuvo lugar un cóctel con vistas a la Explanada. / HECTOR FUENTES

Tecnología avanzada y servicio 360º

Así, ACTIVA Suministro Médico presenta una de las gamas más completas de equipos avanzados en fisioterapia. Radiofrecuencia, ecógrafos para diagnóstico por imagen, ultrasonidos, ondas de choque, campos electromagnéticos, láser de alta intensidad o electrólisis percutánea forman parte de una oferta orientada a clínicas que desean incorporar tecnologías contrastadas para el tratamiento de lesiones, la rehabilitación y la recuperación de los pacientes.

Pero lo que distingue a la empresa reside también en la forma de orientar al profesional. La compañía alicantina combina equipamiento médico y tecnológico, asesoramiento previo a la compra, formación, acompañamiento posterior, experiencia con clínicas y hospitales, participación en concursos públicos y una red comercial propia. «Ofrecemos un servicio 360º completo, desde el inicio hasta el momento en que la clínica ya está produciendo con la tecnología incorporada», señalan los CEO del grupo.

Ese acompañamiento comienza antes de la compra, con el análisis de las necesidades de cada clínica y la valoración de qué tecnología encaja mejor con su modelo de trabajo. Después, ACTIVA asesora sobre el equipo, ayuda en la puesta en marcha y ofrece formación para que el profesional pueda utilizarlo correctamente.

El showroom celebrado durante la jornada del pasado viernes reforzó esa idea. Tras las ponencias, los asistentes pudieron interactuar con tecnologías aplicadas a clínicas reales, conversar con especialistas de producto y conocer soluciones que ya están marcando la diferencia en el día a día de muchos centros.

Tras las ponencias, los asistentes pudieron interactuar con tecnologías aplicadas a clínicas reales. / HECTOR FUENTES

Un grupo en crecimiento

El crecimiento de ACTIVA también se refleja en sus cifras actuales. La firma cuenta con un equipo de más de 45 profesionales, una cartera que supera los 3.000 clientes, un catálogo de 10.000 referencias, una media diaria superior a 200 pedidos y una actividad formativa que rebasa los 30 cursos al año. «Queremos seguir creciendo en suministro médico, tecnología sanitaria, fisioterapia avanzada, formación e integración hospitalaria, reforzando nuestra presencia nacional y manteniendo una estructura capaz de dar servicio a clínicas, hospitales y profesionales», apuntan Delicado y Carrión.

El encuentro del pasado 3 de julio dejó una ide clara: las clínicas del futuro serán aquellas capaces de unir excelencia asistencial, gestión inteligente e innovación tecnológica. Y en ese camino, ACTIVA Suministro Médico quiere estar al lado de los profesionales que están transformando la fisioterapia desde dentro.

Más información

Encontrarás más información en la página web: www.activasuministros.com