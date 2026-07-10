Los hospitales Vithas de Alicante alertan de los riesgos de zambullirse en aguas poco profundas

Con la llegada de la temporada estival y el aumento de la afluencia a playas y piscinas, los especialistas advierten sobre los riesgos asociados a las zambullidas en aguas poco profundas, una de las causas más frecuentes de traumatismos cervicales graves durante el verano.

Según explica la Dra. María Jesús Cano, directora médica de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, una mala valoración de la profundidad del agua o una zambullida imprudente puede provocar lesiones de gran gravedad, incluyendo fracturas vertebrales, daños medulares e incluso secuelas neurológicas permanentes.

“La mayoría de estos accidentes son evitables. Cada verano atendemos casos relacionados con impactos contra el fondo de piscinas o zonas de playa donde la profundidad es insuficiente para realizar una inmersión segura”, comenta la Dra. Cano.

Lesiones con importantes consecuencias funcionales

Desde el Servicio de Fisioterapia de Vithas Medimar destacan que, aunque muchas lesiones derivadas de una zambullida pueden parecer inicialmente leves, algunas generan limitaciones importantes en la movilidad, dolor persistente, mareos, pérdida de fuerza o procesos de rehabilitación prolongados.

Como explica Adrián Zafra, coordinador del servicio, “la columna cervical es una estructura especialmente vulnerable ante los impactos de alta velocidad contra una superficie rígida. Cuando se produce un traumatismo, la recuperación funcional puede requerir un abordaje multidisciplinar en el que la fisioterapia desempeña un papel esencial”.

Los especialistas recuerdan que, tras una lesión cervical, el tratamiento fisioterapéutico contribuye a recuperar la movilidad, disminuir el dolor, mejorar la estabilidad muscular y favorecer la reincorporación progresiva a las actividades cotidianas y deportivas.

Recomendaciones para disfrutar del baño con seguridad

Con el objetivo de prevenir accidentes, los profesionales recomiendan seguir una serie de medidas básicas: