«Una nueva generación de prótesis de cadera combina cerámica y cirugía robótica»

La combinación de materiales cerámicos, bajo desgaste y una planificación quirúrgica más precisa permite al cirujano posicionar los implantes con exactitud milimétrica, buscando una articulación más estable, funcional y natural, así como una mejor experiencia del paciente durante su recuperación. Esta evolución tecnológica refuerza una cirugía cada vez más personalizada, conservadora y orientada a recuperar la calidad de vida, especialmente en pacientes seleccionados que necesitan soluciones duraderas y adaptadas a su anatomía.

Doctor, ¿qué supone la llegada de esta nueva prótesis de superficie cerámica-cerámica para la cirugía de cadera?

Significa un paso importante en la evolución de la cirugía reconstructiva de cadera porque nos permite ofrecer a pacientes seleccionados una alternativa más conservadora. El objetivo ya no es únicamente sustituir una articulación dañada, sino hacerlo preservando la mayor cantidad posible de hueso y respetando la anatomía natural del paciente. Esto puede traducirse en una mejor sensación funcional tras la intervención y en una mayor durabilidad del implante.

¿En qué consiste exactamente esta técnica? ¿Qué la diferencia de una prótesis convencional?

La principal diferencia es que el nuevo diseño permite conservar una mayor parte del hueso femoral. Además, incorpora un par de fricción cerámica-cerámica, considerado actualmente uno de los materiales con menor desgaste. Cuanto menor es el desgaste del implante, menor es la liberación de partículas y, por tanto, disminuye el riesgo de osteólisis o pérdida de hueso alrededor de la prótesis.

¿Qué beneficios percibe el paciente respecto a una cirugía convencional?

Desde el punto de vista del paciente, uno de los aspectos más importantes es que la articulación mantiene una biomecánica muy similar a la original. Muchos pacientes describen una sensación de mayor naturalidad al caminar o realizar actividades cotidianas. Además, el menor desgaste del material puede favorecer una mayor supervivencia de la prótesis, reduciendo la probabilidad de futuras revisiones.

El Dr. Más asegura que la tendencia es aumentar la precisión quirúrgica. / JOAQUIN P. REINA

¿Qué pacientes pueden beneficiarse de esta técnica?

Está especialmente indicada en pacientes con artrosis de cadera que mantienen una elevada demanda funcional y presentan unas características anatómicas adecuadas. No todos los pacientes son candidatos, por lo que es fundamental realizar un estudio individualizado para determinar cuál es la mejor opción en cada caso.

HLA Clínica Vistahermosa añade un elemento diferenciador: la cirugía robótica CORI. ¿Qué aporta al procedimiento?

Ese es precisamente uno de los aspectos que diferencia nuestro abordaje. Además de utilizar esta nueva generación de implantes, realizamos la intervención asistidos por el sistema robótico CORI. La robótica nos proporciona una planificación mucho más precisa y nos ayuda a posicionar los implantes con una exactitud milimétrica durante la cirugía.

¿Por qué es tan importante colocar correctamente una prótesis de cadera?

La posición del implante influye directamente en su funcionamiento. Un posicionamiento óptimo contribuye a mejorar la estabilidad de la articulación, disminuir el riesgo de luxación, optimizar el movimiento y favorecer una mayor duración de la prótesis. La asistencia robótica aporta una precisión adicional que resulta muy valiosa para conseguir esos objetivos.

¿Podría decirse que la robótica mejora los resultados de esta nueva técnica?

La robótica no sustituye la experiencia del cirujano, sino que la complementa. Nos ofrece información en tiempo real durante la intervención y nos ayuda a ejecutar la planificación con un alto grado de precisión. Cuando combinamos una prótesis de última generación con un sistema robótico como CORI, buscamos optimizar tanto la colocación del implante como el resultado funcional del paciente.

Uno de los aspectos de los que más se habla es de la durabilidad. ¿Qué expectativas ofrece esta nueva prótesis?

Los materiales cerámicos actuales presentan un desgaste extremadamente bajo. Esto permite esperar una excelente supervivencia del implante a largo plazo, con estudios que muestran muy buenos resultados a 20 o incluso 25 años en pacientes adecuadamente seleccionados.

La robótica proporciona una planificación mucho más precisa y ayuda a posicionar los implantes con una exactitud milimétrica durante la cirugía. / .

Muchas personas retrasan la cirugía por miedo. ¿Qué les diría?

Hoy disponemos de técnicas mucho menos agresivas que hace unos años. La planificación preoperatoria, los nuevos materiales, la cirugía robótica y los protocolos de recuperación acelerada permiten ofrecer procedimientos cada vez más seguros, precisos y orientados a recuperar la calidad de vida del paciente en el menor tiempo posible.

¿Hacia dónde cree que evoluciona la cirugía de cadera en los próximos años?

La tendencia es clara: conservar más tejido, personalizar cada intervención y aumentar la precisión quirúrgica. La combinación de nuevos biomateriales con plataformas robóticas representa una evolución natural de la cirugía ortopédica y nos permite ofrecer tratamientos cada vez más adaptados a las necesidades de cada paciente.

¿Estamos hablando de la prótesis de cadera más avanzada disponible actualmente?

Nos encontramos ante una de las opciones más innovadoras para pacientes cuidadosamente seleccionados. Su diseño conservador, la utilización de materiales cerámicos de última generación y, en nuestro caso, la posibilidad de implantarla mediante cirugía robótica, representan una evolución significativa respecto a técnicas anteriores. Esta innovación ya es una realidad en HLA Clínica Vistahermosa, donde ponemos a disposición de nuestros pacientes los últimos avances en cirugía de cadera con un enfoque centrado en la precisión, la seguridad y la recuperación funcional.

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