Señales de alarma para acudir a Urgencias pediátricas en verano

El verano es una época de vacaciones, playa, piscina, juegos al aire libre y más tiempo en familia, pero también un periodo en el que aumentan algunas consultas en urgencias pediátricas. Las altas temperaturas, la humedad, los cambios bruscos entre el calor exterior y el aire acondicionado, los baños prolongados y la mayor actividad fuera de casa favorecen la aparición de determinadas infecciones, lesiones y accidentes. Muchas de estas situaciones, sin embargo, pueden prevenirse con medidas sencillas.

La Dra. Júlia Gramage y el Dr. Javier Perona, de la Unidad de Pediatría de HLA Vistahermosa, destacan entre las patologías infecciosas más frecuentes del verano la gastroenteritis aguda, la otitis externa y la vulvovaginitis. También son habituales los catarros y faringitis, favorecidos por los contrastes de temperatura y el contacto frecuente con agua de piscinas o playas.

La gastroenteritis aguda puede estar causada por virus, bacterias o, con menor frecuencia, por intoxicaciones alimentarias. Durante el verano, el calor facilita la transmisión de virus gastrointestinales y el crecimiento de bacterias en alimentos sensibles, como carnes, huevos, salsas o productos que han perdido la cadena de frío. Para prevenirla, el lavado frecuente de manos es fundamental. También conviene conservar bien los alimentos, evitar que permanezcan mucho tiempo expuestos al calor y extremar la higiene durante su preparación.

Otra consulta típica de esta época es la otitis externa, conocida como «otitis del nadador». Se produce cuando el exceso de humedad en el conducto auditivo favorece la proliferación de bacterias. Su síntoma principal es un dolor de oído intenso y repentino. Para reducir el riesgo, se recomienda hacer descansos del baño cada una o dos horas y secar bien el oído, sin introducir bastoncillos ni otros objetos. El uso de tapones debe valorarse con cautela, ya que si no sellan bien pueden retener agua y favorecer la infección.

En las niñas, la vulvovaginitis también aumenta durante el verano por la irritación causada por el sudor y la humedad. Puede provocar escozor, molestias al orinar, aumento de la frecuencia miccional o sensación de vaciado incompleto, síntomas que a veces se confunden con una infección de orina. Para prevenirla, es aconsejable cambiar el bañador mojado con frecuencia, utilizar ropa interior de algodón, mantener una buena hidratación y procurar que las niñas orinen cada dos o tres horas.

Para evitar golpes de calor se debe vestir con ropa ligera y refrescar a los niños a menudo. / .

El golpe de calor es otra situación especialmente importante en la infancia. Los niños tienen más riesgo porque se adaptan peor a las altas temperaturas, se deshidratan con mayor facilidad y muchas veces no saben expresar que tienen sed, mareo o malestar. Los signos de alarma pueden incluir piel muy caliente, sudoración intensa o ausencia de sudor en fases graves, dolor de cabeza, debilidad, irritabilidad, somnolencia, náuseas, vómitos, calambres, respiración acelerada o taquicardia. Si aparecen confusión, dificultad para mantenerse despierto, desmayo o convulsiones, debe considerarse una emergencia.

Ante un posible golpe de calor, lo primero es retirar al niño del sol o del ambiente caluroso y llevarlo a un lugar fresco, ventilado y a la sombra. Conviene quitarle ropa innecesaria, tumbarlo y empezar a enfriarlo con paños húmedos, agua fresca o ventilación. Si está consciente y puede tragar, se le pueden ofrecer pequeños sorbos de agua o suero oral. Si está muy somnoliento, confuso, vomita repetidamente o pierde el conocimiento, no se le debe dar nada por boca y hay que pedir ayuda urgente. «La prevención pasa por evitar las horas centrales del día, ofrecer líquidos con frecuencia, vestir con ropa ligera y clara, hacer descansos, refrescar a los niños a menudo y no dejarlos nunca solos dentro de un vehículo», indica la Dra. Lourdes Ortiz, pediatra en HLA Vistahermosa.

Las picaduras de insectos también se multiplican en verano. Mosquitos, abejas, avispas, arañas, chinches o pulgas pueden causar picor, dolor e hinchazón. En la mayoría de los casos basta con lavar la zona con agua fría, aliviar el dolor o la inflamación con la medicación indicada por el pediatra y utilizar antihistamínicos orales si el picor es importante. Deben evitarse los antihistamínicos tópicos en niños, ya que pueden producir reacciones cutáneas con el sol. Si aparecen signos de anafilaxia, como hinchazón de labios o párpados, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, mareo o pérdida de conocimiento, hay que acudir de inmediato a Urgencias.

Los accidentes merecen una atención especial, ya que son la primera causa de mortalidad infantil entre 1 y 14 años. En verano, los ahogamientos ocupan un lugar prioritario y suelen afectar especialmente a niños de entre 1 y 4 años, sobre todo en piscinas domésticas sin vigilancia adecuada. La Dra. Ester Pérez Lledó, pediatra HLA Vistahermosa, recomienda «no perder nunca de vista a los niños cuando haya agua cerca. En los más pequeños o en quienes no saben nadar, el adulto debe permanecer a menos de un brazo de distancia». Y recuerda que la presencia de socorrista no sustituye la supervisión familiar.

En las piscinas privadas, el vallado reglamentado reduce de forma significativa el riesgo de ahogamiento. Además, «los niños deben aprender a nadar cuanto antes, utilizar materiales homologados y llevar chaleco salvavidas en actividades acuáticas o embarcaciones. Los manguitos o flotadores no sustituyen al chaleco en los más pequeños», aconseja Pérez Lledó. También es importante enseñar que tirarse de cabeza puede ser muy peligroso si no se conoce la profundidad del agua. Aprender maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar puede salvar vidas, y en adolescentes debe insistirse en que alcohol, drogas y baño son una combinación de alto riesgo. La prevención, la vigilancia y el sentido común son las mejores herramientas para disfrutar de un verano seguro.

¿Qué llevar en el botiquín?

El botiquín de verano debe ser ligero, práctico y adaptado al destino y a las necesidades de quienes viajan. Entre los básicos conviene incluir termómetro, solución hidroalcohólica, protector solar, repelente, tratamiento para picaduras, analgésicos y antitérmicos habituales, material de cura, suero de rehidratación oral y productos para rozaduras, mareos o golpes leves. Además, es importante evitar la automedicación, no usar fármacos para cortar la diarrea sin indicación médica y llevar siempre medicación habitual suficiente junto con la receta o informe correspondiente.

Semáforo de urgencias pediátricas

El Dr. Perona recomienda seguir el semáforo de las urgencias, una clasificación que ha llevado a cabo la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP):

● Luz roja: Indica emergencia: hay que llamar al 112 o acudir al hospital si el niño respira con dificultad, tiene mal color, no responde, está excesivamente dormido o irritable, sufre una reacción alérgica grave, se atraganta o convulsiona.

● Luz amarilla: Recomienda ir a Urgencias si presenta fiebre muy alta, manchas en la piel que no desaparecen al presionar o una herida profunda que no deja de sangrar.

● Luz verde: Permite consultar con el pediatra si hay síntomas leves, como mocos, tos sin dificultad respiratoria, vómitos o diarrea leves, dolor de oído o picaduras sin signos de gravedad.

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