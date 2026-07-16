Enfermedades digestivas: así las trata el mejor hospital de Torrevieja

Las enfermedades digestivas se han convertido en una de las principales causas de consulta médica en los últimos años. Síntomas como hinchazón abdominal, digestiones pesadas, gases, dolor, diarrea, acidez, reflujo gastroesofágico o cambios en el ritmo intestinal forman parte del día a día de muchos pacientes. Aunque en ocasiones pueden parecer molestias puntuales, cuando se mantienen en el tiempo afectan de forma significativa a la calidad de vida y requieren la valoración de un especialista.

En este contexto, el Hospital Quirónsalud Torrevieja se ha consolidado como un centro de referencia en el abordaje integral de las enfermedades digestivas, gracias a la coordinación entre el Servicio de Aparato Digestivo , coordinado por el doctor Gerardo Blanco , y el Servicio de Cirugía General y Digestiva , lidera por el doctor Pedro Bretcha . Esta integración permite acompañar al paciente en todas las fases del proceso asistencial: desde la primera consulta y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento médico, endoscópico o quirúrgico más adecuado en cada caso. “El objetivo es que el paciente encuentre en un mismo centro una respuesta completa, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento”, explica el doctor Gerardo Blanco. De igual forma, cabe destacar a la Unidad de Endoscopias y Cirugía General, como reseñables por su tecnología, amplia experiencia y la reputación de sus especialistas.

La creciente demanda de atención del Aparato Digestivo el Hospital Quirónsalud Torrevieja responde al aumento de patologías como el reflujo gastroesofágico, la dispepsia, las intolerancias alimentarias, el síndrome del intestino irritable, el SIBO, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad diverticular o el cáncer colorrecta l . Muchas de ellas requieren un estudio detallado y un seguimiento continuado, especialmente cuando los síntomas se prolongan o no existe un diagnóstico claro. “Detrás de síntomas aparentemente habituales puede haber enfermedades que necesitan una valoración especializada”, señala el doctor Blanco.

El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja destaca por un modelo asistencial basado en la precisión diagnóstica, la experiencia médica y la tecnología avanzada. Su principal fortaleza es ofrecer en un mismo centro un amplio abanico de pruebas digestivas que permiten estudiar de forma completa el aparato digestivo, acortar los tiempos de espera y reducir la incertidumbre del paciente. “Disponer de pruebas avanzadas en el propio hospital nos permite actuar con mayor rapidez y ofrecer diagnósticos más precisos”, subraya el especialista.

El especialista digestivo en Torrevieja desempeña un papel clave en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades digestivas complejas. El equipo médico aborda desde trastornos funcionales frecuentes hasta patologías inflamatorias, hepáticas, biliares u oncológicas. Este enfoque individualizado permite valorar cada caso en profundidad, identificar el origen de los síntomas y adaptar el tratamiento a la evolución clínica de cada paciente. “Cada paciente requiere una valoración personalizada, porque los mismos síntomas pueden tener causas muy diferentes”, apunta el doctor Blanco.

La endoscopia digestiva avanzada, clave para detectar tumores, quistes o lesiones en el páncreas

Uno de los pilares del Servicio de Digestivo de Quirónsalud Torrevieja es la endoscopia digestiva avanzad a . La incorporación de técnicas de alta complejidad ha transformado la forma de diagnosticar y tratar muchas patologías. Entre ellas destaca la ecoendoscopia, una técnica que combina la endoscopia convencional con una ecografía de alta resolución. Gracias a este procedimiento, los especialistas pueden visualizar no solo el interior del tubo digestivo, sino también las capas profundas de su pared y órganos cercanos como el páncreas o las vías biliares.

“La ecoendoscopia nos permite estudiar zonas de gran complejidad con una precisión muy elevada y obtener información clave para orientar el tratamiento”, explica el doctor Blanco. Esta técnica resulta especialmente útil para detectar tumores, quistes, lesiones pancreáticas o alteraciones biliares, así como para obtener biopsias guiadas de forma mínimamente invasiva. Su precisión la convierte en una herramienta esencial en el diagnóstico precoz y en el abordaje de patologías digestivas complejas, evitando en muchos casos procedimientos más agresivos.

¿Cuándo se usa la cápsula endoscópica?

Otra de las técnicas avanzadas disponibles en el hospital es la cápsula endoscópica . Este procedimiento permite estudiar el intestino delgado mediante la ingesta de una pequeña cápsula equipada con una microcámara, que recorre el aparato digestivo y captura miles de imágenes. Posteriormente, el especialista analiza esas imágenes para detectar posibles lesiones.

La cápsula endoscópica es especialmente útil en el estudio de sangrados ocultos, anemias de origen desconocido, lesiones inflamatorias, enfermedad de Crohn, pólipos o alteraciones localizadas en una zona difícil de explorar con técnicas convencionales. Además, se trata de una prueba no invasiva y ambulatoria, lo que mejora notablemente la experiencia del paciente. “Nos ofrece una visión muy detallada del intestino delgado sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos, algo especialmente importante en pacientes con estudios previos no concluyentes”, indica el jefe del servicio.

La enteroscopia trata lesiones en el intestino delgado

En esa misma línea se encuentra la enteroscopia, otro procedimiento de alta especialización que permite acceder al intestino delgado para diagnosticar y, en determinados casos, tratar lesiones localizadas en esta zona anatómicamente compleja. Gracias a la enteroscopia es posible estudiar hemorragias digestivas, pólipos, tumores o enfermedades inflamatorias , así como realizar tratamientos endoscópicos que pueden evitar una intervención quirúrgica. “La enteroscopia supone un avance muy importante porque no solo permite diagnosticar, sino también tratar determinadas lesiones en una zona de difícil acceso”, añade el doctor Blanco.

Junto a estas técnicas más avanzadas, la gastroscopia y la colonoscopia siguen siendo pruebas fundamentales para el diagnóstico y la prevención. La gastroscopia permite explorar el esófago, el estómago y el duodeno, por lo que resulta clave en el estudio del reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras o molestias digestivas altas persistentes. La colonoscopia, por su parte, es una herramienta esencial en la prevención del cáncer colorrectal.

En Quirónsalud Torrevieja, estos procedimientos se realizan con equipos de alta definición y bajo sedación, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y confort. La colonoscopia tiene además un valor terapéutico, ya que permite extirpar pólipos antes de que puedan evolucionar hacia lesiones malignas. Por ello, la prevención del cáncer colorrectal constituye uno de los grandes objetivos de la endoscopia digestiva moderna. “La colonoscopia es una prueba clave porque permite detectar lesiones de forma precoz y, en muchos casos, tratarlas en el mismo procedimiento”, destaca el doctor Blanco.

Cirugía digestiva avanzada y mínimamente invasiva en Quirónsalud Torrevieja

El abordaje integral de las enfermedades digestivas no termina en el diagnóstico. Cuando la patología requiere tratamiento quirúrgico, el Servicio de Cirugía General de Quirónsalud Torrevieja ofrece soluciones especializadas mediante técnicas avanzadas y, siempre que es posible, mínimamente invasivas ( laparoscopia y robótica) . La coordinación entre Aparato Digestivo y Cirugía General permite que el paciente reciba una atención continuada y adaptada a sus necesidades. “La colaboración entre digestivo y cirugía es fundamental para ofrecer al paciente el tratamiento más adecuado en cada momento”, afirma el doctor Pedro Bretcha, jefe de ese servicio.

La cirugía digestiva en el Hospital Quirónsalud Torrevieja abarca un amplio conjunto de patologías. Una de las más frecuentes es la patología de la pared abdominal, como las hernias inguinales, umbilicales, epigástricas o eventraciones. La operación de hernia puede realizarse mediante técnicas abiertas o mediante cirugía laparoscópica, en función de las características del paciente y del tipo de lesión. El objetivo es favorecer una recuperación más rápida, disminuir el dolor postoperatorio y reducir el riesgo de recurrencias.

La cirugía laparoscópica es también una técnica de referencia en el tratamiento de la patología biliar. La cirugía de vesícula biliar, especialmente en casos de colelitiasis o cálculos en la vesícula, permite resolver una afección que puede provocar dolor abdominal, inflamación y complicaciones si no se trata adecuadamente. La colecistectomía laparoscópica facilita una recuperación más ágil y con menor impacto para el paciente.

Otra área destacada es la patología esofagogástrica, donde el reflujo gastroesofágico y la hernia de hiato ocupan un lugar relevante. Aunque muchos casos pueden controlarse con tratamiento médico y cambios en los hábitos de vida, algunos pacientes requieren valoración quirúrgica cuando los síntomas persisten o afectan de manera importante a su calidad de vida. En estos casos, la cirugía mínimamente invasiva puede corregir la hernia de hiato y restaurar el mecanismo natural que evita el reflujo.

La cirugía colorrectal es otra de las áreas fundamentales del Servicio de Cirugía General y Digestiva. Las enfermedades del colon, recto y apéndice incluyen desde procesos benignos, como la diverticulosis, hasta patologías de mayor complejidad, como el cáncer de colon o el cáncer colorrectal. La detección precoz, el trabajo multidisciplinar y el uso de técnicas quirúrgicas avanzadas son determinantes para mejorar los resultados clínicos.

En este ámbito, el hospital trabaja de forma coordinada con especialistas en Aparato Digestivo, Radiología y Oncología, lo que permite diseñar estrategias terapéuticas individualizadas. La cirugía laparoscópica facilita intervenciones más precisas, con menor agresión quirúrgica, tiempos de recuperación más cortos y una reincorporación más temprana a la vida cotidiana. “El trabajo multidisciplinar es especialmente importante en la patología colorrectal, donde el diagnóstico precoz y la planificación del tratamiento son decisivos”, señala el doctor Bretcha.

El Servicio de Cirugía General Torrevieja también ofrece soluciones para la patología proctológica, como hemorroides , fisura anal o fístula anal . Estas enfermedades, aunque a menudo se silencian por pudor, pueden generar molestias importantes y afectar al bienestar diario. El objetivo del equipo quirúrgico es ofrecer un diagnóstico preciso y tratamientos adaptados, priorizando siempre las técnicas menos invasivas y una recuperación rápida y confortable.

Tratamiento quirúrgico de la obesidad

La cirugía bariátrica se ha consolidado como el tratamiento más eficaz para la obesidad severa cuando la dieta, el ejercicio y el tratamiento médico no consiguen resultados duraderos. Más allá de la pérdida de peso, este tipo de intervención permite mejorar o incluso resolver enfermedades asociadas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la apnea del sueño o el hígado graso, favoreciendo un importante incremento de la calidad y la esperanza de vida. En el Hospital Quirónsalud Torrevieja, la Unidad de Cirugía Bariátrica ofrece un abordaje integral y personalizado mediante un equipo multidisciplinar formado por cirujanos, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos y anestesistas, que acompaña al paciente antes, durante y después de la intervención para garantizar resultados seguros y duraderos. El centro realiza las principales técnicas de cirugía de la obesidad, como la manga gástrica y el bypass gástrico, mediante cirugía mínimamente invasiva laparoscópica y, en los casos indicados, con cirugía robótica Da Vinci , que aporta una mayor precisión quirúrgica, menor agresión para el paciente y una recuperación más rápida.

El doctor Gerardo Blanco insiste en la importancia de consultar ante síntomas digestivos persistentes o señales de alarma como sangrado digestivo, dolor abdominal mantenido, pérdida de peso inexplicada, alteraciones del ritmo intestinal, reflujo continuado o hinchazón constante. “No hay que normalizar síntomas digestivos que se repiten o se prolongan en el tiempo; consultar a tiempo puede cambiar el pronóstico de muchas enfermedades”, advierte.

Con una oferta que integra consulta especializada, pruebas diagnósticas avanzadas, endoscopia de alta precisión, cirugía digestiva y procedimientos mínimamente invasivos, el Hospital Quirónsalud Torrevieja refuerza su papel como referente provincial en salud digestiva. Su modelo permite atender al paciente de forma global, con tecnología avanzada, especialistas experimentados y una visión centrada en mejorar no solo el diagnóstico y el tratamiento, sino también la calidad de vida. “La medicina digestiva actual debe ser precisa, rápida y personalizada, pero también cercana al paciente”, concluye el doctor Pedro Bretcha.