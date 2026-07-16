IMED Hospitales incorpora la navegación robótica para la cirugía de prótesis de cadera

IMED Hospitales incorpora la navegación robótica a los procedimientos de implantación de prótesis de cadera, un avance tecnológico que permite aumentar la precisión durante la cirugía y optimizar la colocación de los implantes. Esta tecnología proporciona información en tiempo real al cirujano durante la intervención, favoreciendo una mayor estabilidad de la prótesis, reduciendo el riesgo de determinadas complicaciones y contribuyendo a mejorar su durabilidad a largo plazo.

La incorporación de sistemas de navegación robótica supone un nuevo paso en la apuesta de IMED Hospitales por la innovación asistencial y la aplicación de tecnologías avanzadas que permitan ofrecer a los pacientes procedimientos cada vez más precisos, seguros y personalizados.

Según explica el Dr. Javier Sanz Reig, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología de IMED Hospitales, "la navegación robótica nos permite una mayor precisión en la colocación del implante, un aspecto fundamental para garantizar la estabilidad de la prótesis y optimizar su funcionamiento a largo plazo".

Tecnología al servicio de la precisión quirúrgica

La cirugía de prótesis de cadera es una de las intervenciones más frecuentes dentro de la traumatología y la cirugía ortopédica. El correcto posicionamiento de los componentes protésicos resulta fundamental para conseguir una adecuada funcionalidad de la articulación y maximizar la vida útil de la prótesis.

Los sistemas de navegación robótica actúan como una herramienta de asistencia avanzada que ayuda al especialista a conocer con exactitud la posición de los implantes durante la intervención. Gracias a esta tecnología, es posible reproducir con gran precisión la planificación quirúrgica y adaptar la colocación de la prótesis a las características anatómicas de cada paciente.

Tal y como destaca el Dr. Sanz Reig, "la experiencia sigue siendo del cirujano, pero el robot nos ayuda a conocer exactamente la posición de los implantes de la prótesis, lo que redunda directamente en beneficio del paciente".

Mayor estabilidad y durabilidad de la prótesis

Entre las principales ventajas de la navegación robótica destaca la posibilidad de optimizar la colocación de los implantes para conseguir una mayor estabilidad de la prótesis. Esta precisión contribuye a reducir el riesgo de complicaciones como la luxación y favorece una correcta biomecánica de la articulación.

Asimismo, una implantación más precisa puede influir positivamente en el comportamiento de la prótesis a largo plazo, contribuyendo a mejorar su durabilidad y los resultados funcionales obtenidos por el paciente.

Innovación al servicio del paciente

La incorporación de la navegación robótica para la cirugía de prótesis de cadera refuerza el compromiso de IMED Hospitales con la excelencia asistencial y la innovación tecnológica. Este nuevo avance permite seguir ampliando las capacidades de los servicios de Traumatología y Cirugía Ortopédica, poniendo a disposición de los pacientes herramientas que contribuyen a aumentar la precisión quirúrgica y la calidad de los resultados obtenidos.

Con esta incorporación, IMED Hospitales continúa impulsando una medicina cada vez más avanzada, personalizada y orientada al bienestar del paciente.