Diez consejos para proteger la salud bucodental de los mayores este verano

El verano invita a cambiar rutinas. Las vacaciones, las comidas fuera de casa, el aumento del consumo de bebidas azucaradas o helados y las altas temperaturas pueden repercutir también en la salud bucodental, especialmente entre las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables a sufrir problemas en la cavidad oral.

Por ello, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA), siguiendo las recomendaciones recogidas en la guía 'La salud bucodental en el adulto mayor', elaborada por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España, recuerda una serie de pautas sencillas que pueden marcar la diferencia durante los meses estivales.

1. No descuidar el cepillado aunque cambien las rutinas

Las vacaciones no deben ser una excusa para relajar la higiene bucodental. Los especialistas recuerdan que los mayores deben cepillarse los dientes al menos dos veces al día, utilizando pasta fluorada y una técnica adecuada para prevenir caries y enfermedades de las encías.

2. Beber agua con frecuencia

El calor favorece la deshidratación y muchas personas mayores toman medicamentos que reducen la producción de saliva. Mantener una buena hidratación ayuda a combatir la sequedad bucal y protege de forma natural dientes y mucosas.

3. Moderar el consumo de helados, refrescos y dulces

Durante el verano aumenta el consumo de productos azucarados. Los dentistas aconsejan limitar su ingesta para reducir el riesgo de caries y apostar por una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas.

4. No abandonar las revisiones por estar de vacaciones

Si corresponde una revisión durante estos meses, conviene mantener la cita. Detectar de forma precoz caries, enfermedad periodontal o lesiones en la boca evita tratamientos más complejos en el futuro.

5. Cuidar especialmente las prótesis dentales

Las prótesis deben limpiarse después de las comidas con productos específicos, retirarse durante la noche y conservarse correctamente. El calor y las comidas fuera de casa no deben hacer olvidar estos cuidados.

Mantener una correcta higiene bucodental durante el verano es especialmente importante entre las personas mayores. / INFORMACIÓN

6. Evitar el tabaco y limitar el alcohol

Las reuniones estivales suelen incrementar el consumo de alcohol y tabaco, dos factores que favorecen enfermedades periodontales y aumentan el riesgo de cáncer oral. Los especialistas recomiendan evitarlos o reducirlos al máximo.

7. Vigilar la aparición de boca seca

La sensación de sequedad persistente puede agravarse en verano. Si aparece con frecuencia, conviene consultar al dentista, ya que la saliva protege frente a infecciones, ayuda a la digestión y favorece la remineralización de los dientes.

8. Elegir el cepillo más adecuado

Para personas con movilidad reducida o dificultades manuales, los cepillos eléctricos, especialmente los de tecnología oscilante-rotacional, facilitan una limpieza más eficaz que los manuales.

Beber agua con frecuencia ayuda a prevenir la sequedad bucal provocada por el calor y algunos medicamentos. / INFORMACIÓN

9. Pedir ayuda cuando sea necesario

En personas dependientes o con deterioro cognitivo, familiares y cuidadores desempeñan un papel esencial para garantizar una correcta higiene oral diaria, especialmente durante los cambios de rutina propios del verano.

10. No pensar que perder dientes es cosa de la edad

El COEA insiste en desmontar uno de los mitos más extendidos: la pérdida de dientes no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Con buenos hábitos de higiene, revisiones periódicas y un estilo de vida saludable, muchas patologías pueden prevenirse.

El Colegio de Dentistas de Alicante recuerda que una boca sana no solo mejora la calidad de vida, sino que también influye en la alimentación, la comunicación y la salud general. Una mala salud bucodental puede relacionarse con problemas nutricionales, enfermedades cardiovasculares, diabetes mal controlada o infecciones respiratorias, de ahí la importancia de mantener unos cuidados adecuados durante todo el año y especialmente en verano, cuando cambian muchos de los hábitos cotidianos.

Mapa del Colegio Oficial Odontologos Y Estomatologos De Alicante.

La guía completa 'La salud bucodental en el adulto mayor' puede consultarse en: https://consejodentistas.es/wp-content/uploads/2026/03/Guia_ilustrada-2026O.pdf