Así trabaja el mejor Servicio de Otorrinolaringología en Alicante

Los problemas relacionados con el oído, la nariz y la garganta requieren hoy una atención cada vez más precisa, rápida y personalizada. La evolución de la otorrinolaringología ha permitido mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de numerosas patologías que afectan a la audición, la respiración nasal, la voz, el equilibrio, el olfato o la deglución. En este contexto, el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Torrevieja ha desarrollado un modelo asistencial que combina experiencia médica, tecnología avanzada y una estrecha coordinación entre profesionales.

Con una trayectoria de más de 25 años, el servicio se ha consolidado como una unidad de referencia para el abordaje integral de las enfermedades ORL. Su actividad se apoya en un equipo formado por seis otorrinolaringólogos, un audiólogo y un logopeda que trabajan de forma exclusiva en el Hospital Quirónsalud Torrevieja. A esta estructura se suman siete especialistas en Quirónsalud Alicante , bajo la dirección del doctor Manuel Luis Papí . Esta organización permite atender cada año a miles de pacientes en consulta y desarrollar una intensa actividad quirúrgica.

Una atención coordinada para casos frecuentes y complejos

La filosofía del servicio se basa en ofrecer a cada paciente una respuesta adaptada a su caso. Para ello, los especialistas incorporan de forma continua nuevos recursos diagnósticos, técnicas quirúrgicas de precisión y procedimientos terapéuticos orientados a mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida.

El servicio dispone de cuatro consultas equipadas con tecnología específica para la exploración del oído, la nariz, la laringe, la voz, el equilibrio, la deglución y el olfato. / .

Por ello, el trabajo en equipo es uno de los pilares de la unidad. Los especialistas mantienen una comunicación clínica diaria, lo que facilita el análisis conjunto de los casos que presentan mayor dificultad y permite consensuar las decisiones médicas más adecuadas. Este funcionamiento favorece una atención más segura, personalizada y eficaz.

El servicio cuenta además con el apoyo de un audiólogo especializado y trabaja de forma coordinada con otras áreas del hospital, como Pediatría , Anestesiología y Logopedia . Esta colaboración resulta especialmente importante en pacientes pediátricos, en personas con alteraciones de la voz o la deglución y en aquellos casos que requieren un enfoque multidisciplinar.

Diagnóstico avanzado para identificar mejor el origen de cada problema

La precisión diagnóstica es clave en otorrinolaringología, ya que síntomas similares pueden tener causas muy diferentes. Por este motivo, el servicio dispone de cuatro consultas equipadas con tecnología específica para la exploración del oído, la nariz, la laringe, la voz, el equilibrio, la deglución y el olfato.

Entre sus recursos se incluyen microscopía ótica, endoscopia nasal y ótica, nasofibrolaringoscopia , sala de exploración audiovestibular, sala de exploración avanzada, sala de curas y un área quirúrgica ambulatoria. Esta dotación permite realizar estudios completos sin demoras innecesarias y orientar el tratamiento desde el primer momento.

Los especialistas mantienen una comunicación clínica diaria / .

La unidad lleva a cabo pruebas como audiometrías, logoaudiometrías, timpanometrías, potenciales evocados auditivos, otoemisiones acústicas, Video Head Impulse Test, posturografía, rinomanometría, olfatometría, estroboscopia laríngea y videoendoscopia de la deglución. Gracias a este conjunto de exploraciones, es posible evaluar de forma detallada trastornos de audición, equilibrio, respiración nasal, olfato, voz, laringe y deglución.

Cirugía ORL de alta especialización

Cuando el tratamiento quirúrgico es necesario, el Servicio de Otorrinolaringología de Quirónsalud Torrevieja ofrece procedimientos dirigidos a resolver patologías óticas, nasales, laríngeas, cervicales e infantiles. La incorporación de técnicas avanzadas permite operar con mayor precisión y seguridad, reduciendo riesgos y favoreciendo una mejor recuperación.

Entre los procedimientos más destacados se encuentran la septorrinoplastia abierta con piezotomo, la cirugía endoscópica nasosinusal avanzada con neuronavegador, la cirugía endoscópica del oído para el cierre de perforaciones timpánicas y el empleo de láser CO₂ en determinados tumores laríngeos.

La unidad también aborda intervenciones de tiroides, paratiroides y glándulas salivares. En estos casos, se utiliza monitorización intraoperatoria continua del nervio laríngeo recurrente y del nervio facial, una herramienta que contribuye a proteger estructuras nerviosas sensibles durante la cirugía.

Cirugía infantil

La atención a los pacientes pediátricos requiere protocolos especialmente cuidadosos. Por ello, el equipo ha puesto en marcha un programa específico para el tratamiento quirúrgico de la patología adenoamigdalar y ótica en niños mayores de cinco años y con más de veinte kilogramos de peso.

La atención a los pacientes pediátricos requiere protocolos especialmente cuidadosos / .

Este protocolo, liderado por el doctor Mircea Avram, cuenta con un equipo estable de anestesistas y con la participación del Servicio de Pediatría en el control postoperatorio. Su finalidad es aumentar la seguridad del proceso, reducir posibles complicaciones y acompañar la recuperación del menor con un seguimiento adecuado.

Tratamientos no quirúrgicos para mejorar la calidad de vida

No todas las patologías ORL requieren cirugía. El servicio ofrece también alternativas terapéuticas orientadas a aliviar síntomas, recuperar funciones y mejorar el bienestar diario de los pacientes.

Entre estas opciones se encuentran el abordaje integral del acúfeno incapacitante, la adaptación de prótesis auditivas en pacientes con hipoacusia y la rehabilitación vestibular mediante posturografía, sillón rotatorio y gafas de realidad virtual. También se desarrollan programas de rehabilitación del olfato mediante olfatometría, estudios funcionales de la deglución con videoendoscopia y tratamientos intratimpánicos con corticoides en determinados casos de hipoacusia súbita.

Los problemas para deglutir o las infecciones recurrentes en oído y garganta suelen ser causas frecuentes de consulta en Otorrinolaringología. / .

La colaboración con Logopedia completa la atención en pacientes con alteraciones de la voz o dificultades para tragar, permitiendo diseñar planes terapéuticos más completos.

Una unidad centrada en el paciente

La tecnología y la especialización son esenciales, pero el valor diferencial del servicio reside también en su forma de entender la atención sanitaria. La coordinación entre profesionales, la revisión constante de los procedimientos y la personalización de cada tratamiento permiten ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades reales de cada paciente.

Gracias a este modelo, el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Torrevieja se ha consolidado como una unidad de referencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del oído, la nariz y la garganta, con un enfoque integral que une experiencia, innovación y cercanía.

¿Cuándo acudir al otorrinolaringólogo?

Síntomas como la disminución de la capacidad auditiva , la presencia de ruidos en el oído, los episodios de vértigo, la congestión nasal mantenida, las sinusitis de repetición, los ronquidos, la apnea del sueño, las alteraciones de la voz, los problemas para deglutir o las infecciones recurrentes en oído y garganta suelen ser causas frecuentes de consulta en Otorrinolaringología.

La detección precoz resulta clave para mejorar la evolución clínica y preservar la calidad de vida del paciente. / .

Acudir al especialista cuando aparecen estas molestias facilita una identificación temprana de la causa, permite iniciar el abordaje terapéutico más indicado y ayuda a prevenir posibles complicaciones. La detección precoz resulta clave para mejorar la evolución clínica y preservar la calidad de vida del paciente.