Los hospitales Vithas de Alicante ofrecen asistencia 24 horas al turista internacional

Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar han reforzado su modelo de atención médica para el paciente internacional durante todo el año.

Con el fin de aportar tranquilidad y seguridad a los miles de viajeros que visitan la Costa Blanca, el grupo hospitalario ofrece una cobertura sanitaria completa que combina la atención telefónica multilingüe las 24 horas con disposición de traslado a urgencias en taxi/ambulancia desde hoteles, apartamentos turísticos y buques de crucero.

Línea telefónica 24/7 y gestión con seguros extranjeros

Cualquier turista que sufra un contratiempo de salud puede contactar con el servicio de atención internacional en cualquier momento del día.

El personal administrativo gestiona la documentación de forma directa con las principales compañías de seguros internacionales y de viaje, tramitando las autorizaciones para evitar que el paciente tenga que adelantar costes por su asistencia.

Además, existe una coordinación directa con las tripulaciones y servicios médicos de los buques que atracan en el Puerto de Alicante, agilizando visitas médicas o la recepción preferente en el hospital de aquellos pasajeros o tripulantes que requieran pruebas diagnósticas urgentes.

Asimismo, se coordina el traslado en ambulancia hacia los servicios de urgencias de Vithas Alicante o Vithas Medimar, donde el paciente extranjero entra en un circuito de triaje preferente con acompañamiento de un intérprete desde su llegada.

Mapa de ubicación del Hospital Vithas Alicante.

Este modelo integral permite que tanto el sector hotelero como el pujante turismo de cruceros de Alicante cuenten con un respaldo sanitario de primer nivel, contribuyendo a posicionar la provincia como un destino vacacional seguro y adaptado a las necesidades globales de sus visitantes.