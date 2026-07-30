Expertos de Miranza advierten de que mirar el eclipse solar sin protección puede causar daños irreversibles en la retina en solo unos segundos

El próximo 12 de agosto, Alicante será testigo del histórico eclipse total de sol que cruzará España, el primero visible desde la Península en más de un siglo. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse comenzará en Alicante alrededor de las 19:40 horas, alcanzará su máximo en torno a las 20:35 horas, con el astro apenas a unos cuatro grados sobre el horizonte, y finalizará con la propia puesta de sol, por lo que será fundamental buscar un lugar con el horizonte oeste completamente despejado.

Con motivo de este fenómeno, los especialistas de Vissum Grupo Miranza recuerdan que mirar directamente al sol, incluso cuando está parcialmente oculto por la Luna, puede producir una retinopatía solar, una lesión causada por el daño fotoquímico y térmico de la radiación solar sobre la mácula, la parte de la retina responsable de la visión central, el detalle y la percepción de los colores.

"La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede estar sufriendo una lesión sin notar absolutamente ninguna molestia en ese momento. El daño suele manifestarse horas o incluso uno o dos días después, cuando ya se ha producido", explica la Dra. Marisa Ramón, especialista en Vissum Grupo Miranza.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual (escotoma), visión borrosa, pérdida de agudeza visual, deformación de las imágenes o alteraciones en la percepción de los colores. En algunos pacientes pueden mejorar parcialmente con el tiempo, pero actualmente no existe un tratamiento capaz de revertir el daño cuando este afecta a los fotorreceptores de la retina.

Las gafas de sol no sirven para mirar un eclipse

Los oftalmólogos insisten en desmontar uno de los errores más frecuentes. Ninguna gafa de sol convencional, ni siquiera las de máxima categoría de protección, es segura para observar directamente un eclipse.

"La única forma segura de contemplarlo es utilizando gafas específicas para observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Cualquier otro método, por oscuro que parezca, sigue siendo peligroso para la retina", señala Ramón.

Las gafas homologadas incorporan un filtro de polímero negro metalizado capaz de bloquear el 99,999% de la luz solar, así como la radiación ultravioleta e infrarroja. Los especialistas recomiendan comprobar que llevan visible la referencia ISO 12312-2, el nombre del fabricante y el número de lote, además de asegurarse de que no presentan arañazos ni deterioros.

Cuidado con los métodos caseros para observarlo

Se han extendido numerosas teorías y soluciones caseras con las que las personas piensan que pueden observar el eclipse sin ningún problema, como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CDs, DVDs, gafas de esquí, filtros polarizados o gafas de sol convencionales. Sin embargo, los especialistas de Vissum Grupo Miranza advierten de que no ofrecen ninguna protección frente a la radiación solar.

Además, mirar el eclipse a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos puede llegar a ser todavía más peligroso, ya que estos dispositivos concentran la luz y multiplican el riesgo de lesiones oculares graves.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Los especialistas recomiendan una serie de pautas para disfrutar del eclipse sin poner en riesgo la visión:

Utilizar exclusivamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2.

Comprobar que las gafas están en perfecto estado antes de utilizarlas.

No mirar al sol durante periodos prolongados; hacerlo únicamente durante breves intervalos.

No emplear gafas de sol convencionales ni remedios caseros.

Si se utilizan telescopios, prismáticos o cámaras, estos deben disponer de filtros solares específicos instalados en la parte frontal del aparato.

Extremar la vigilancia en los niños para garantizar que utilizan correctamente las gafas.

Vissum Grupo Miranza repartirá 200 gafas homologadas en Playa de San Juan

Con el objetivo de fomentar una observación segura del eclipse entre la población, Vissum Grupo Miranza organizará el próximo lunes 10 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, una jornada informativa en la terraza del Restaurante Lorea, situada en el paseo marítimo de Playa de San Juan (Av. de Niza, 4, Local 1).

Durante la jornada se instalará una carpa corporativa desde la que los especialistas ofrecerán consejos para disfrutar del eclipse con seguridad. Asimismo, repartirán 200 gafas homologadas para la observación solar, sombreros de paja y pulseras, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger la salud ocular durante este fenómeno astronómico.

"Queremos que los alicantinos puedan disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional con todas las garantías de seguridad. La prevención es la única herramienta realmente eficaz para evitar lesiones irreversibles en la retina, porque cuando el daño se produce, en muchos casos ya no tiene vuelta atrás", concluye Ramón.