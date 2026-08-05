Los hospitales Vithas de Alicante ofrecen asistencia integral y gratuita a lesionados de tráfico

Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar recuerdan la importancia de contar con una asistencia médica rápida y coordinada ante cualquier siniestro vial, especialmente durante los meses de verano, cuando los desplazamientos por carretera se multiplican de forma notable.

A través de sus Unidades de Lesionados de Tráfico, ambos centros ofrecen una cobertura sanitaria completa y multidisciplinar que cubre desde la urgencia inicial hasta la total recuperación del paciente.

Atención médica de urgencia y rehabilitación especializada

El protocolo de actuación de las unidades de tráfico de Vithas está diseñado para minimizar las secuelas físicas derivadas de los impactos automovilísticos, prestando especial atención a lesiones comunes como el esguince cervical, los traumatismos torácicos o las fracturas óseas.

Los pacientes pueden acudir directamente a los servicios de urgencias de Vithas Alicante o Vithas Medimar durante las primeras 72 horas posteriores al accidente, el plazo legal establecido para que la cobertura del seguro sea efectiva.

Desde el momento del ingreso, los hospitales disponen de tecnología de vanguardia para realizar resonancias magnéticas, tomografías (TAC) y radiografías, descartando lesiones internas graves.

Una vez realizada la valoración inicial, las unidades integran a traumatólogos, fisioterapeutas y rehabilitadores que diseñan un plan de recuperación personalizado en los gimnasios de los propios hospitales, sin listas de espera y hasta la total recuperación del paciente.

Además de la asistencia sanitaria, una de las grandes ventajas de este servicio es la gratuidad de la asistencia y la supresión de las barreras burocráticas para el lesionado.

En virtud del Convenio de asistencia sanitaria del sector privado de UNESPA, el coste de todo el proceso médico es asumido íntegramente por la compañía aseguradora del vehículo, independientemente de quién haya sido el responsable del accidente.

Las unidades de tráfico de Vithas Alicante y Medimar disponen de un equipo administrativo dedicado en exclusiva a tramitar las autorizaciones, solicitar las pruebas y gestionar los informes necesarios con las aseguradoras. De este modo, se evita que el paciente o sus familiares tengan que adelantar dinero o enfrentarse a complejos papeleos, permitiéndoles centrarse exclusivamente en su recuperación.