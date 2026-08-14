HLA y Lucentum Alicante amplían su alianza y ya suman once temporadas juntos

El Grupo Hospitalario HLA continuará siendo el patrocinador principal del Lucentum Alicante una temporada más, consolidando una alianza entre ambas entidades que alcanza ya los once años de trayectoria conjunta.

El Dr. Francisco Ivorra, presidente del Grupo HLA, y Daniel Adriasola, presidente de Lucentum Alicante, han firmado la renovación del acuerdo de patrocinio que une a ambas entidades y que permitirá que el primer equipo del club siga compitiendo bajo la denominación de HLA Alicante.

Con la firma de este nuevo acuerdo, el Grupo HLA reafirma una temporada más su compromiso con el deporte y, especialmente, con el baloncesto alicantino, manteniendo un respaldo que comenzó hace ya once temporadas y que se ha convertido en una de las colaboraciones más sólidas y duraderas del deporte de la provincia.

Los presidentes del Grupo HLA y el Lucentum Alicante, Francisco Ivorra y Daniel Adriasola, respectivamente, tras sellar el acuerdo de patrocinio. / FLBA

Una unión en la que el grupo hospitalario ha acompañado al club en algunos de los momentos más importantes de su historia reciente y que continuará impulsando el crecimiento del proyecto deportivo y social del Lucentum Alicante. Desde el equipo agradecen al Grupo HLA “por la confianza depositada durante estos once años y celebramos poder seguir construyendo juntos el futuro del baloncesto alicantino bajo la marca HLA Alicante”.

Con más de una década a sus espaldas, ambas entidades han trabajado de la mano con el convencimiento de que el deporte es una herramienta fundamental para generar un impacto positivo para la sociedad alicantina, además de compartir valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 38 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 plazas de hospitalización y 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.