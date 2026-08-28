Más allá de libros y uniformes: el chequeo de salud para la vuelta al cole

La llegada de septiembre marca para muchas familias el regreso a una rutina conocida: comprar libros, preparar uniformes, comprobar el material escolar y reorganizar horarios. Sin embargo, junto a esa lista de tareas conviene añadir otra revisión menos visible, pero igual de importante: la salud física y emocional de los niños.

«La vuelta al colegio es uno de los momentos del año en los que más cambios experimentan los menores. Modifican sus rutinas, vuelven a convivir con grupos numerosos, aumentan las exigencias académicas y retoman un ritmo de vida muy diferente al del verano. Es un buen momento para comprobar que todo está en orden desde el punto de vista de la salud», explican desde la Unidad de Pediatría de HLA Vistahermosa.

El equipo de la Unidad de Pediatria de HLA Clínica Vistahermosa / .

La consulta pediátrica antes del inicio de las clases no debe entenderse únicamente como una revisión médica convencional. También puede ayudar a identificar alteraciones que, aunque parezcan poco relevantes, terminan afectando al aprendizaje, la atención o el bienestar del menor.

Problemas que pasan inadvertidos

Durante las vacaciones cambian las actividades. Los niños leen y escriben menos y pasan más tiempo al aire libre, por lo que determinados problemas visuales leves pueden pasar desapercibidos hasta la vuelta al aula.

Algo parecido sucede con la audición. Una pérdida auditiva leve después de varios episodios de otitis puede confundirse con despistes o falta de concentración. En muchos casos, el propio niño no identifica el problema porque se ha acostumbrado a ver u oír de esa manera.

«Son pequeños cambios en su comportamiento los que pueden alertar a las familias: acercarse mucho al cuaderno, pedir que repitan las cosas con frecuencia, distraerse con facilidad o mostrar un descenso inesperado en el rendimiento escolar», señalan los especialistas. Detectar estas señales a tiempo permite valorar su causa y evitar que interfieran en la adaptación escolar.

Recuperar el sueño antes de las clases

El descanso es otro de los pilares del rendimiento académico. Durante el verano, las horas de acostarse y levantarse suelen retrasarse, por lo que muchos escolares necesitan un periodo de adaptación.

Dormir las horas necesarias favorece la memoria, la concentración, el aprendizaje y la regulación emocional. Desde Pediatría recomiendan adelantar progresivamente los horarios durante los días previos al comienzo de las clases. También aconsejan establecer rutinas tranquilas antes de dormir, reducir las pantallas al final del día y mantener horarios regulares.

Escuchar las emociones

La vuelta al colegio no se vive igual en todos los hogares. Para muchos menores significa reencontrarse con sus amigos. Para otros, especialmente si cambian de etapa, centro o grupo, puede convertirse en una fuente de preocupación.

En los más pequeños, la ansiedad no siempre se expresa con palabras. Puede manifestarse mediante dolores abdominales, cefaleas, irritabilidad o dificultades para dormir. «En muchas ocasiones estos síntomas tienen un componente emocional y es importante escucharlos sin restarles importancia», indican desde HLA Vistahermosa.

Los especialistas aconsejan hablar con los hijos sobre cómo se sienten, interesarse por sus dudas y evitar trasladarles el estrés de los adultos. Validar sus emociones y anticipar los cambios con naturalidad puede favorecer una transición más segura.

Una atención pediátrica integral

Septiembre es también una buena ocasión para comprobar el calendario vacunal, controlar el crecimiento y actualizar los tratamientos de los niños con patologías crónicas. No obstante, la Pediatría actual plantea una visión más amplia, en la que la prevención incluye la alimentación, el ejercicio, el descanso, el uso de pantallas y el desarrollo emocional.

La Dra. María de la O García Baeza, responsable de la Unidad de Pediatría del centro, subraya la importancia de que las familias se sientan respaldadas: «Cuando tu hijo no está bien, solo quieres una respuesta rápida y necesitas sentirte acompañada y tener confianza en los responsables de cuidar de su salud». Por ello la Unidad de Pediatría de HLA Vistahermosa cuenta con un equipo multidisciplinar que integra diferentes especialidades como la Gastroenterología, Endocrinología, Cardiología, Neuropediatría, entre otras, que permiten atender a los más pequeños desde sus primeros días de vida hasta su adolescencia.

«Además, si surgiese, desde el centro disponemos de un servicio de urgencias las 24 horas del días durante todo el año, que permite que las familias disfruten de una tranquilidad sabiendo que la salud de su pequeño es lo más importante», añade la Dra. García Baeza.

La Dra. María de la O García Baeza, responsable de la Unidad de Pediatría del centro / .

Por último, desde HLA Clínica Vistahermosa señalan que el servicio de pediatría no solo se limita a tratar enfermedades: acompaña durante el crecimiento, fomenta hábitos saludables para toda la vida, además de resolver las dudas y orientar a las familias. También recuerdan la importancia de la detección precoz, ya que permite abordar muchas dificultades desde el primer momento.

Empezar el colegio en las mejores condiciones no depende únicamente de llevar la mochila preparada. La salud, aunque no siempre se vea, también forma parte del equipaje. Revisarla con tiempo puede marcar la diferencia en el bienestar, la adaptación y el rendimiento de los niños durante todo el curso.

HLA Centro Médico Vistahermosa 77

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