La merienda es una de las comidas que tendemos a saltarnos cuando estamos a dieta. En ocasiones pensamos que si hacemos menos comidas al día lograremos perder peso más rápido. Esto es un error. Los expertos no se cansan de repetir la importancia de realizar cinco comidas al día para adelgazar de forma saludable. Por esta razón, lo que tomamos a media tarde puede influir, y mucho, en el resultado final de nuestra dieta para adelgazar. Hacer una merienda saludable y ligera pero también nutritiva y saciante nos permitirá afrontar la tarde con energía y llegar a la hora de la cena con menos apetito. Vamos a darte algunas ideas de meriendas saludables para adelgazar que te encantarán.

Las mejores meriendas para adelgazar

Cuando llega la tarde y te entra hambre no debes pillar lo primero que veas en la nevera. Quizá sea un momento complicado para ponerte a preparar una merienda muy elaborada o sofisticada pero vamos a ayudarte con algunas ideas muy sencillas y bajas en grasas ideales para merendar y adelgazar.

Yogur desnatado con fruta natural

El yogur desnatado es uno de los clásicos que nos pueden faltar en cualquier régimen para adelgazar. Si a la hora de la merienda lo combinas con unos trozos de fruta natural de temporada aportarás a tu organismo vitaminas, calcio y los nutrientes necesarios para afrontar la tarde con mucha energía. Puedes ponerle al yogur un kiwi partido en trocitos, una cuantas fresas o una rodaja de piña natural partida en tacos.

Batido de avena y frutas

La avena es un superalimento ideal para adelgazar. Una forma muy cómoda de tomarla es en batidos ya que es rápido y te los puedes llevar al trabajo o al gimnasio. A la hora de hacer el batido de avena es conveniente que antes pongas en remojo los copos de avena durante unas horas. Después tira el agua resultante y pon la avena en el vaso de la batidora. Añade la fruta que tengas a mano. Puedes hacer un delicioso batido de piña natural y avena o de fresas. Añade también una cucharada de semillas de chía.

Bocadillo de pan integral con pechuga de pavo y lechuga

Un bocadillo de pan integral con pechuga de pavo, lechuga y tomate también puede convertirse en la comida ideal para tomar por la tarde. Elige un pan con cereales integrales como el de centeno, por ejemplo. Corta un tomate en rodajas, ponle unas hojas de lechuga y termina con dos loncha de pechuga de pavo baja en grasas. Eso sí, no le añadas mayonesa ni ninguna otra salsa.

La importancia de una merienda saludable para perder peso

A pesar de que realizar una merienda saludable es muy importante para perder peso, no es lo único. Si realmente quieres olvidarte de esos kilos e más debes llevar una dieta equilibrada y baja en grasas y calorías durante todo el día, y no solo a la hora de la merienda. Además, debes realizar ejercicio físico de forma habitual para que tu figura se afine y no recuperes nunca los kilos perdidos.