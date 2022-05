Lo que tomamos para cenar es fundamental en cualquier dieta para adelgazar. Esta última comida del día debe ser ligera y baja en grasas pero también nutritiva y saciante para no irnos a la cama con sensación de hambre. Las verduras suelen ser los alimentos más recomendados para la noche, ya que no aportan grasas y sus digestiones suelen ser ligeras. Sin embargo, si no tienes claro qué cenar para adelgazar sin pasar hambre vamos a darte algunas ideas sobre qué cenar para adelgazar de forma saludable y sin perder mucho tiempo en la cocina.

Las ideas que vamos a proponerte son fáciles de preparar y puedes aprovechar el fin de semana para preparar varias y tenerlas en la nevera. De esta forma, durante el resto de la semana solo tendrás que calentarlas y no te dará pereza disfrutar una cena ligera y saludable. Nuestras propuestas de cenas para adelgazar son platos naturales a base de vegetales ideales para tomar calentitos por la noche. Te reconfortarán y te aportarán nutrientes pero pocas calorías. Purés, sopas y ensaladas para combinar los diferentes vegetales y no aburrirte. Las mejores cenas para adelgazar sin pasar hambre Ensalada de canónigos, tomate cherry y queso fresco desnatado Tomar una ensalada por la noche es una forma sencilla y rápida de comer verduras. Sin embargo, si solo incluimos vegetales podemos sentir hambre a las pocas horas. Por esta razón, es conveniente meter algún ingrediente "extra" que nos aporte más sensación de saciedad. En esta ocasión te proponemos una ensalada de canónigos, tomates cherry y queso fresco desnatado. Alíñala con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y no te pases con la sal. Sopa de tomate con huevo cocido La sopa de tomate es una de las más diuréticas que podemos tomar. Es ideal para combatir la celulitis. Además, si la combinamos con un huevo cocido le aportamos a nuestra cena un plus de proteínas pero muy pocas calorías. Crema de espárragos y alcachofas Las cremas o purés de verduras son una cena ideal para las personas que quieren adelgazar. Combinan diferentes vegetales y son muy fáciles de tomar. Además, permiten prepararlas con antelación. Una opción perfecta para una cena saludable es una crema de espárragos y alcachofas. Infusiones que también puedes tomar por la noche y que te ayudan a adelgazar Tras una cena ligera puedes tomar como postre una infusión que te ayude a adelgazar al tiempo que fomenta el descanso. En este caso debes evitar las bebidas con teína ya que podrían causar problemas de sueño. Sin embargo, otras son ideales para tomar a última hora del día ya que además de para adelgazar te ayudarán a conciliar el sueño y descansar. Tal es el caso de la infusión de pétalos de rosa o la manzanilla que te ayudarán a quemar grasas incluso cuando duermes.