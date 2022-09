El abanico de dietas para adelgazar es tan amplio que muchas veces es imposible controlar todos los planes de adelgazamiento. Una de las que más se habla en los últimos tiempos es la dieta disociada, un régimen no muy conocido para perder peso que promete alcanzar este objetivo sin pasar hambre. Y es que la base de esta dieta no está en consumir menos alimentos, si no en consumirlos de forma separada, sin mezclar diferentes tipos de nutrientes en la misma comida. De esta forma, según afirman sus defensores, el cuerpo los digiere mejor y no se acumulan en el organismo. Si quieres saber más detalles sobre este régimen sigue leyendo que te vamos a contar cómo se hace esta dieta y para quién está recomendada.