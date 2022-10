Si tu objetivo es perder peso debes cuidar tu alimentación y realizar ejercicio físico frecuentemente. Eso seguro que ya lo sabías. Quizá lo que te sorprenda más es uno de los alimentos que debes incluir varias veces por semana en tus cenas si quieres adelgazar. Es un alimento muy común y que está presente en todas las neveras Sin embargo, durante mucho tiempo ha gozado de muy mala fama. Hoy vamos a romper una lanza a favor del huevo y de sus múltiples beneficios por la noche.

Por si sus propiedades nutritivas no fueran suficientes, además se trata de un producto muy versátil y que puedes cocinar de muchas formas diferentes por lo que es difícil que te aburras de él.

Los beneficios de comer huevos por la noche

El huevo es un alimento muy saciante y nutritivo, por lo que es perfecto para introducir en las dietas para perder peso. Además, entre sus cualidades destaca que también favorece la relajación, por lo que tomado por la noche te ayudará a conciliar mejor el sueño y dormirás como un bebé.

Los huevos son muy ricos en proteínas ( cada una unidad tiene unos 6 gramos) por lo que si lo consumimos por en la cena nuestro nivel de azúcar en sangre se mantendrá estable durante toda la noche. Además es bajo en calorías y ayuda a regular la glucosa de nuestro cuerpo y la hormona del estrés.

La mejor forma de tomar huevos por la noche

Una vez vistos los beneficios de tomar huevos por la noche, hay que conocer cuáles son las formas más saludables para cocinarlo.

Lo mejor es tomar el huevo cocido o pasado por agua. Puedes acompañarlo con unas verduras a la plancha o un filete de pescado hervido. Si tomas como postre una manzana el menú de tu cena será ideal para ir perdiendo peso de forma paulatina y conciliar el sueño rápidamente.

Otra forma saludable de tomar huevos por la noche es en forma de tortilla francesa. Puedes acompañarla también de verduras cocidas para aportar más vitaminas al menú de tu cena.

¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana?

Hasta hace poco tiempo existía la creencia de que los huevos aumentaban los niveles de colesterol y no se aconsejaba consumir más de dos o tres unidades por semana. Hoy en día, sin embargo, las envidencias científicas han demostrado que no es así y no hay problema en que se consuman huevos casi a diario.