Nuestras abuelas no tenían duda: el zumo de naranja no podía faltar en nuestros desayunos cuando éramos pequeños. Nos daba un chute de vitaminas y energía esencial para aguantar todo el día y protegernos de los resfriados. Eso sí, había que tomarlo recién exprimido para que no perdiera sus propiedades. Hoy, sin embargo, los expertos tienen posturas contrapuestas a este axioma.

La doctora Lucía Galán, más conocida como Lucia, mi pediatra ha querido aclarar en su cuenta de Instagram una de las grandes dudas de los padres con respecto a los desayunos de su hijos. Vamos a ver qué opina la experta sobre el zumo de naranja. ¿Y si doy un zumo natural por las mañanas a mi hijo? La reconocida y mediática pediatra ha querido dar respuesta a la duda de muchos padres: ¿qué pasa si doy un zumo natural por las mañanas a mi hijo?. Pues bien la respuesta es clara: "La fruta mejor a bocados, no en zumo", sentencia la doctora que continúa afirmando que "de forma ocasional y puntual no pasa nada, pero debéis saber que nutricionalmente no es la mejor opción. Lo verdaderamente interesante de la fruta no es su zumo, que al final es agua y azúcar; lo de verdad interesante es lo que se desecha al hacer el zumo que es la pulpa y la fibra". Por otro lado, la pediatra también ha señalado que "masticar y comer fruta entera es infinitamente más saciante que beber de un vaso. Y bebé que se acostumbra a beber zumo, niño que tendrá preferencia por comidas y bebidas azucaradas con el riesgo añadido que eso conlleva". Por último, la doctora Galán concluye su mensaje en Instagram con este consejo dirigido a los padres: "Así que ya lo sabéis, un zumito de vez en cuando de uvas a peras jejeje nunca mejor dicho, no pasa nada, pero si la fruta a diario la comen a bocados MEJOR QUE MEJOR". La publicación de la pediatra ya acumula casi 9.000 "me gusta" y supera los 200 comentarios. Sin embargo, no es la primera vez que se trata el tema de los zumos en la alimentación de los más pequeños. ¿Le puedo dar zumo a mi bebé? Lucía Galán también hablaba hace pocos días en su cuenta de Instagram sobre si es recomendable dar zumo a los bebés. Como en el caso anterior, la especialista recomienda el consumo directo de fruta en purés o papillas antes que en zumo. "Los niños tienen que comer la fruta a bocados y el consumo de zumos debe ser solo ocasional", sentencia en el vídeo de la publicación que ya acumula casi 10.000 "me gusta" en la plataforma y que cuenta con muchos comentarios de padres contando sus propias experiencias y los consejos de diferentes especialistas.