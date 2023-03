La dieta del huevo duro se ha convertido en una tendencia en los últimos meses, ganando terreno a otras dietas populares como la dieta cetogénica. El enfoque de esta dieta es consumir huevos duros en las tres comidas principales del día, junto con otros alimentos bajos en calorías y carbohidratos y altos en proteínas. Aunque puede ser fácil de seguir, surgen preguntas sobre su efectividad y seguridad a largo plazo.

Dieta del huevo duro: ¿en qué consiste?

Esta dieta implica el consumo de al menos cuatro huevos duros al día, acompañados de proteínas magras, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones. Los carbohidratos se mantienen restringidos. Arielle Chandler, autora del libro "La dieta del huevo duro: una forma fácil y rápida de perder peso", afirma que se pueden perder hasta 10 kilos en dos semanas siguiendo este plan.

¿Es equilibrada y saludable la dieta del huevo duro?

La mayoría de los nutricionistas no recomiendan esta dieta debido a su bajo contenido de carbohidratos y aporte energético. Aunque puede resultar en una pérdida de peso rápida, se deben a la eliminación de alimentos poco saludables y la restricción de carbohidratos. A largo plazo, seguir esta dieta puede provocar pérdida de masa muscular y carencias nutricionales.

Comparativa con otras dietas

La dieta del huevo duro se considera una "dieta milagro", ya que promete resultados rápidos en un corto período de tiempo. Aunque es posible que pierdas peso rápidamente, es probable que lo recuperes una vez que dejes de seguir la dieta. Este tipo de dietas generalmente favorecen la pérdida de agua y músculo en lugar de grasa.

Una propuesta de menú para la dieta del huevo duro

Si te gusta el huevo y deseas incorporarlo en tu alimentación de manera equilibrada, puedes probar este menú de dos días siguiendo la dieta del huevo duro:

Desayuno: 1 huevo duro con medio aguacate y un puñado de fresas.

Media mañana: 1 huevo duro y una rodaja de sandía.

Comida: Ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre.

Merienda: 1 melocotón y un puñado de frutos secos.

Cena: Crema de calabacín sin nata ni patata y un huevo duro rallado. 1 infusión digestiva de postre

¿Qué pasa si comes huevo duro todos los días?

Uno de los mitos más extendidos en relación con la alimentación es que ingerir huevos diariamente es perjudicial para la salud. La evidencia científica ha demostrado que el colesterol presente en los huevos no afecta los niveles de colesterol en la sangre. Un artículo publicado en la revista científica Lipids indicó que el consumo de hasta 3 huevos al día en individuos sanos no se vincula con ningún problema de salud. No obstante, se sugiere limitar la ingesta a un huevo diario para aquellos que no llevan a cabo mucha actividad física.

Las dietas y los regímenes alimenticios han cobrado una relevancia significativa en la sociedad actual, lo que ha llevado a la proliferación de diversas modas dietéticas, muchas de ellas prometiendo resultados rápidos y efectivos. Sin embargo, es fundamental comprender que cada individuo posee necesidades nutricionales específicas y que no todas las dietas son adecuadas para todos. Por esta razón, es imprescindible acudir a expertos nutricionistas antes de seguir cualquier tendencia dietética. Los nutricionistas, al contar con conocimientos especializados y una comprensión profunda de las necesidades individuales, pueden guiar y adaptar la alimentación a las particularidades de cada persona, garantizando un enfoque saludable, equilibrado y sostenible. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios para la salud y se promueve un estilo de vida más consciente y saludable.