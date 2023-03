Cuando nos apremia el tiempo o no tenemos ganas de prepararnos una cena elaborada, a menudo optamos por el típico sándwich mixto. Una solución rápida que nos satisface momentáneamente. Sin embargo, si creías que esta alternativa era saludable, es importante que sepas que no es así. De hecho, se encuentra en la lista de alimentos no recomendados para la cena. ¿Por qué? Hay varias razones y te las explicamos a continuación.