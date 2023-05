Perder peso y lucir una figura equilibrada y bonita es el sueño de muchos. Dietas para adelgazar y ejercicio físico son algunas de las claves para conseguirlo. Además, hay muchas pequeñas acciones que pueden ayudarte a lograrlo. Hoy vamos a hablarte de un truco para adelgazar muy efectivo y además, delicioso: tomar té matcha en ayunas. Beber una taza de esta infusión a primera hora del día te aportará muchos beneficios y se convertirá en tu aliado perfecto para bajar de peso.

Beneficios del té matcha para eliminar barriga

El té matcha es una infusión oriental preparada con la hoja entera del té verde aunque lo común es encontrarlo en polvo. Su color verde es muy intenso y está muy concentrado. Esta bebida es utilizada desde tiempos ancestrales para fomentar la relajación y hoy en día destaca por sus propiedades adelgazantes debido a su alto contenido en catequinas, un antioxidante que puede incrementar el gasto calórico. Además, también es antioxidante por lo que su consumo se traducirá en una piel radiante.

¿Cómo preparar el té matcha para adelgazar?

Si alguna vez has visto preparar un té matcha sabrás que el proceso es diferente al del resto de infusiones. Y es que preparar un té matcha para adelgazar es todo un ritual pero no es muy difícil. Debes poner una cucharada de polvo de té matcha en una taza de cerámica y a continuación añadir agua muy caliente pero sin hervir. Entonces hay que batir el té y el agua de forma enérgica durante unos segundos hasta que se forme una capa de espuma en la superficie. A continuación, solo hay que añadir un poco más de agua caliente con cuidado para no eliminar la espuma y ya tendrás listo el té matcha.

Tomar té matcha en ayunas, el mejor momento del día

Tomar té matcha en ayunas es ideal para activar el metabolismo y quemar grasas más rápidamente. Además, esta bebida aporta mucha energía de forma natural por lo que tomarla a primera hora del día nos ayudará a afrontar la jornada con fuerzas.

¿Qué contraindicaciones tiene el té matcha?

A pesar de sus múltiples propiedades el té matcha también tiene contraindicaciones que hay que tener muy en cuenta antes de consumirlo. La mayoría de sus posibles efectos secundarios se deben a su alto contenido en teína. Por esta razón, no es aconsejable abusar ya que podría causar insomnio, ansiedad o dolor de cabeza.

Las personas que tienen la tensión alta o problemas de estómago tampoco deben consumir esta infusión.

Los mejores tés para tomar en ayunas

Si te ha gustado la idea de tomar té matcha en ayunas para adelgazar pero quieres variar te vamos proponer otros tés ideales para beber a primera hora del día. Puedes comenzar la jornada con un té verde, un té rojo o incluso un té sin teína. Cualquiera de ellos te vendrá genial para quemar grasas y eliminar esos kilitos de más.

Sea cual sea el té para tomar en ayunas que elijas siempre debes tener muy claro que ninguno es milagroso y por sí solo no hará que pierdas peso. Todos deben ir combinados con una alimentación saludable y con ejercicio físico. Solo así podrás lucir una figura estilizada y no recuperar los kilos perdidos a las pocas semanas.