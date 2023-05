Desde su llegada a Europa en 1537, la patata ha ocupado un lugar central en nuestras cocinas, convirtiéndose en un alimento versátil y delicioso. No es de extrañar que en España, durante 2021, se consumieran 1.353 mil millones de kilos de este apreciado tubérculo, según un informe del gobierno sobre consumo alimentario. Pero, ¿son realmente las patatas un alimento saludable?

Beneficios de tomar patatas a diario

Los beneficios de la patata están bien documentados. Nos mantienen saciados, aportan antioxidantes, son ricas en potasio, vitamina B, fibra y ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania en EE. UU. incluso sugiere que consumir una patata al día (no frita) mejora la calidad de nuestra dieta y, por ende, beneficia nuestra salud.

Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo de las patatas. Aunque son saludables por sí mismas, las formas en que las preparamos y consumimos pueden tener efectos negativos en nuestra salud. Ya sea fritas, congeladas, de bolsa o en una deliciosa tortilla, estos métodos de preparación pueden provocar un aumento de peso o, si se consumen en exceso, incluso sobrepeso.

Además, las patatas contienen glicoalcaloides, una sustancia que, en grandes cantidades, puede resultar tóxica y causar síntomas como dolores abdominales, picazón, somnolencia y mayor sensibilidad.

¿Cuántas patatas hay que comer al día para llevar una dieta saludable?

Entonces, ¿qué podemos hacer para disfrutar de las patatas sin sacrificar nuestra salud? La clave está en la moderación y en cómo las preparamos. Optar por métodos de cocción más saludables, como hervirlas, cocinarlas al vapor o asarlas, puede ayudar a preservar sus beneficios nutricionales y reducir el riesgo de efectos adversos.

En resumen, las patatas pueden ser un gran aliado para nuestra salud, siempre y cuando se consuman de manera consciente y se elijan métodos de preparación adecuados. Así que la próxima vez que te encuentres disfrutando de una deliciosa tortilla de patatas, recuerda que este humilde tubérculo tiene mucho que ofrecer, pero como en todo, el secreto está en el equilibrio. Después de todo, como dice el refrán: "No hay mal que por bien no venga, ni patata que no pueda ser sabrosa y saludable a la vez".