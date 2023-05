Los huevos son uno de los alimentos más utilizados en gastronomía. Ya sean fritos, revueltos, cocidos o en tortilla, los huevos forman parte de muchas recetas comunes en nuestros menús diarios. Sin embargo, siempre ha existido un dilema sobre el numero exacto de huevos que es recomendable tomar cada día.

La Fundación Española del Corazón lo tiene muy claro: el huevo "tiene proteínas de muy buena calidad y de alto valor biológico. También incluye vitaminas de los grupos A y B. Por último, contiene minerales, entre los que destaca el hierro, cuyo origen animal permite una fácil absorción".

Pero, aun sabiendo esto, todavía no está claro si es buena idea comer huevo todos los días. Vamos a tratar de aclararlo.

¿Es bueno comer huevo todos los días?

Seguro que no es la primera vez que escuchas que comer huevo todos los días no es bueno. El motivo que alegaban los defensores de esta teoría es que "aumentaba los niveles de colesterol malo". Pero nada más lejos de la realidad: los científicos han desvelado que en absoluto es perjudicial, sino todo lo contrario: comer un huevo al día ayuda a cuidar la salud cardiovascular (sobre todo si se consume cocido o a la plancha).

Una investigación de 'The American Journal of Medicine' ha demostrado que comer un huevo al día tiene muchísimas propiedades positivas para la salud. Sabiendo esto, podemos confirmar que comer un huevo al día no solo no es malo, sino que es altamente recomendable.

En cualquier caso, lo ideal es mantener una dieta variada y equilibrada donde estén presentes todos los grupos nutricionales. Llevar una buena rutina de alimentación consigue que tengamos una excelente salud física y mental.

Cómo incluir el huevo de forma saludable en la dieta

Para que comer huevo sea lo más saludable posible, tenemos que hacerlo de forma que no aportemos muchas calorías al plato: por ejemplo, los huevos fritos con mucho aceite tienen un aporta calórico que pude ser contraproducente para nuestros objetivos. Sin embargo, el huevo es por suerte uno de los alimentos más versátiles que existen, y se puede consumir de infinidad de maneras.

Pero, según los expertos, las formas más saludables de añadir el huevo a nuestra dieta diaria son: cocer, escalfar, hornear, pasar por la plancha y revolver. Además, es especialmente importante que cuidemos la guarnición con la que acompañamos: por ejemplo, las patatas fritas y el bacón son una mala opción.

¿Cómo conservar los huevos?

A pesar de todo, el huevo es uno de los alimentos que más cuidado necesitan en su mantenimiento: por ejemplo, es fundamental que descartemos cualquier pieza que tenga la cáscara rota o con grietas, ya que podría haber entrado en contacto con el exterior. Además, siempre hay que guardarlos en el frigorífico y no lavaros antes de guardarlos: ya que la cáscara es permeable y podrían entrar bacterias.