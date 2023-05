Las naranjas son una de las frutas más consumidas en todo el mundo. Es una excelente fuente de vitaminas y nutrientes importantes para la salud. Ya sea en zumo, cortada en trocitos o como ingrediente de algunas recetas de repostería, lo cierto es que este alimento no suele faltar en nuestras despensas.

Tanto es así que muchas personas toman diariamente al menos una pieza de esta fruta. Lo más aconsejable es tomarla directamente y no en zumo, ya que así aprovecharemos mejor todos sus nutrientes y la fibra que contiene. Además, tomaremos menos azúcar.

Las principales propiedades de la naranja

A continuación, se contamos algunas propiedades de la naranja.

Vitamina C

Las naranjas son conocidas por ser una excelente fuente de vitamina C. Una naranja proporciona aproximadamente el 93% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. La vitamina C es esencial para la salud del sistema inmunológico, la piel, los huesos y los vasos sanguíneos.

Antioxidantes

Las naranjas contienen antioxidantes, incluidos los flavonoides, que ayudan a proteger las células del cuerpo contra los daños de los radicales libres. Los antioxidantes también pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes.

Fibra

Las naranjas son una buena fuente de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y mantener la regularidad intestinal.

Hidratación

Las naranjas contienen aproximadamente el 87% de agua, lo que las convierte en una buena fuente de hidratación.

Lo que ocurre en tu cuerpo si comes una naranja cada día

Si comes una naranja al día, puedes experimentar varios beneficios para la salud. La vitamina C en las naranjas puede mejorar la función inmunológica y reducir el riesgo de enfermedades. Los antioxidantes pueden proteger las células del cuerpo contra el daño de los radicales libres y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. La fibra en las naranjas puede mejorar la digestión y mantener la regularidad intestinal. Además, el contenido de agua de las naranjas puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado.

El mejor momento del día para comer naranjas

La naranja es una fruta ácida y por esta razón es recomendable evitar su consumo por la noche. Y es que este alto nivel de acidez de esta fruta puede provocar una digestión lenta y sensación de acidez y ardor en el estómago. Directamente relacionado con estos síntomas puede sobrevenir dolor de estómago y esto conducirnos a un descanso poco placentero durante la noche.

Así, lo mejor es evitar su consumo por la noche y optar por consumir tu naranja diaria por la mañana. Ya sea durante el desayuno o como postre a la hora de comer, podrás disfrutar de todos sus beneficios.